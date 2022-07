Estland: M-Sport Ford hofft auf ein solides Ergebnis

Nach einem zermürbenden Event in Kenia bereitet sich M-Sport darauf vor, diese Woche mit vier Ford Puma Hybrid Rally1 bei der Rallye Estland, dem siebten Lauf zur Weltmeisterschaft (WRC), wieder stark in Aktion zu treten

Alle vier Teams, die in Estland im Ford Puma Hybrid Rally1 starten, haben letztes Jahr an der Veranstaltung teilgenommen, sodass ihre Erfahrung dank eines umfassenden Tests vor der Veranstaltung, der Anfang dieser Woche in den umliegenden Gebieten abgehalten wurde, mit Zuversicht verstärkt wird. M-Sport Ford-Speerspitze Craig Breen kehrt mit zwei Podiumsplatzierungen in ebenso vielen Jahren zur Rallye Estland zurück. Der Ire verfügt über beträchtliche Straßenkenntnisse, da er vier Mal an der Rallye Estland teilgenommen hat, bevor er zur WRC kam.

Pierre-Louis Loubet kehrt für seinen vierten WRC-Einsatz in einem Ford Puma Hybrid Rally1 zu M-Sport zurück, gestärkt durch seine herausragende Leistung in Sardinien, wo er nach einem starken und engen Kampf um das Podium Vierter wurde. Gus Greensmith hat zuvor zweimal an diesem Event teilgenommen, und mit seiner bewährten Pace auf schnellem Schotter wird es seine Absicht sein, die jüngsten Missgeschicke abzuschütteln. Greensmith startete gut in die letztjährige Veranstaltung und belegte in der Anfangsphase den fünften Gesamtrang. Daher wird es sein Ziel sein, dies zu wiederholen, was ihm eine gute Grundlage gibt, auf der er während der gesamten Rallye aufbauen kann.

Adrien Fourmaux, der zum ersten Mal in einem Rally1-Fahrzeug an der Veranstaltung teilnimmt, wird sich von seiner kürzlich gewonnenen Pace und den Power-Etappenpunkten in Kenia ermutigt fühlen, um den estnischen Schotter in Angriff zu nehmen. Seine WRC2-Leistungen in den Vorjahren waren stark und holten 2020 ein Podiumsergebnis, und seine Kenntnis der Strecken wird ihm beim Übergang zu den höheren Geschwindigkeiten helfen, die von der Hybrid Rally1-Kategorie versprochen werden. Jari Huttunen startet wieder im Fiesta Rally2, um in der WRC2-Kategorie anzutreten, nachdem er ein Podestplatz auf Sardinien erzielt hat. Huttunens Auftritt in Estland geht seiner kürzlich angekündigten Teilnahme an einem Ford Puma Hybrid Rally1 bei der Rallye Finnland im August voraus.

Die Rallye Estland markiert die vierte und vorletzte Runde der FIA Junior WRC-Meisterschaft, bei der sechs von M-Sport Polen gebaute Fiesta Rally3-Autos an den Start gehen werden.

Teamchef Richard Millener sagte: «Kenia war ein harter Event, wir haben eine tolle Geschwindigkeit gezeigt, aber leider nicht die Ergebnisse erzielt, die wir uns alle erhofft hatten. Wir bewegen uns jetzt zu einer fast entgegengesetzten Rallye, einer sehr schnellen und fließenden Veranstaltung mit großen Sprüngen. Alle Teams hatten im Vorfeld der Veranstaltung einen sehr guten Test, um sich für solche Highspeed-Strecken wieder fit zu machen. Ich habe beim Test viel positives Feedback zum Auto erhalten, daher bin ich zuversichtlich, dass wir am Wochenende gut abschneiden werden. Estland ist auch eine großartige Veranstaltung mit vielen sehr sachkundigen und leidenschaftlichen Fans, daher wird es auch großartig sein, zu sehen, wie diese aufregenden neuen Rally1-Autos aufgenommen werden.»

Craig Breen meinte: «Natürlich freue ich mich sehr auf Estland, es ist eine Rallye, bei der wir in der Vergangenheit gute Ergebnisse erzielt haben, wir waren ein paar Mal auf dem Podium und haben es in den letzten zwei Jahren, als die Rallye zur Weltmeisterschaft zählte, auch dort zwei Podestplätze erreicht. Ehrlich gesagt kann ich es kaum erwarten, es kommt eine Serie von drei Rallyes, die ich kenne. Sie sind das komplette Gegenteil der letzten beiden Rallyes der bisherigen Saison. Ich fühle mich nicht fremd, wenn ich nach Estland gehe, ich weiß, worum es geht. Wir hatten letzte Woche einen wirklich guten Test, das Auto fühlte sich großartig an und ich fühlte mich von Anfang an sehr wohl, also freue ich mich darauf. Die Prüfungen sehen großartig aus, natürlich mit hohen Geschwindigkeiten, großen Sprüngen und großen Kuppen.»

Gus Greensmith führte an: «Ich freue mich sehr auf die Rallye Estland, letztes Jahr hatten wir bereits ein gutes Paket, und die Dinge liefen sehr gut, bevor es einige Probleme gab, also haben wir gezeigt, dass wir das Auto auf jeden Fall so abstimmen können, dass es funktioniert. Nach dem Test habe ich mich wahrscheinlich seit Monaco nicht mehr so wohl im Auto gefühlt, also freue ich mich auf jeden Fall sehr auf dieses. Superschnelle Rallyes bedeuten sehr enge Zeiten und es ist eine große Aufgabe, hier alles zusammenzubringen, also werden wir unser Bestes geben.»

Pierre-Louis Loubet erklärte: «Ich freue mich sehr, nach Estland zu fahren, es ist immer wieder erstaunlich, mit dieser Art von Auto bei einer so schnellen Rallye zu fahren. Von unserer Seite wird es sehr wichtig sein, unseren guten Trend nach Portugal und Sardinien fortzusetzen, ruhig zu bleiben und nicht zu versuchen, zu viel zu tun, denn bei einer Rallye wie dieser ist es wie immer sehr einfach, einen Fehler zu machen, aber man darf nicht bei diesen hohen Geschwindigkeiten keine Fehler machen. Für uns wird es wichtig sein, sehr fokussiert zu sein und maximales Vertrauen in das Auto aufzubauen. Nach Estland haben wir auch noch Finnland, also sind das für mich zwei sehr wichtige Rallyes in der Saison.»

Adrien Fourmaux merkte an: «Estland wird ganz anders als die bisherigen Rallyes sein, es wird eine richtig schnelle Rallye. Es wird das erste Mal sein, dass ich bei dieser Veranstaltung mit einem Auto der höchsten Kategorie fahre, aber es wird insgesamt meine vierte Teilnahme sein, daher kenne ich die meisten Strecken gut. Es wird Spaß machen, auf diesen schnellen Straßen mit all den großen Sprüngen zu fahren, es ist immer eine gute Erfahrung und ein gutes Gefühl, also können wir uns darauf freuen. Wir hatten vor der Rallye einen guten Testtag, den werden wir nutzen, um unser Bestes zu geben, um ein gutes Ergebnis für das Team zu erzielen.»

Fahrer-WM Stand nach 6 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 145 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 80 3 Ott Tänak (EE), Hyundai 62 4 Takamoto Katsuta (J), Toyota 62 5 Craig Breen (GB), Ford 60 6 Elfyn Evans (GB), Toyota 57 7 Sébastien Loeb (F), Ford 35 8 Sébastien Ogier (F), Toyota 34 9 Dani Sordo (E), Hyundai 34 10 Gus Greensmith (GB), Ford 28