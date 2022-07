Estland: Mikkelsen fährt um dritten WRC2-Saisonsieg

Der Norweger Andreas Mikkelsen möchte im Skoda Fabia Rallye beim siebten Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft an seine Erfolge anknüpfen, Skoda Pilot Kajetan Kajetanowicz die WRC2-Gesamtwertung an.

Mit der Rallye Estland (14. bis 17. Juli 2022) geht die FIA Rallye-Weltmeisterschaft in die zweite Saisonhälfte. Der amtierende WRC2-Champion Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia Rally2 evo) möchte den Rückstand auf die Tabellenspitze verringern. Nach zwei Klassensiegen zu Saisonbeginn musste der Norweger zuletzt zwei Ausfälle in Folge hinnehmen. Kajetan Kajetanowicz (PL) hingegen hat aktuell einen guten Lauf: Nach seinem Klassensieg bei der Safari Rallye Kenia vor drei Wochen führt der Skoda Fahrer die WRC2-Gesamtwertung an.

Für Andreas Mikkelsen bedeuteten seine zwei WRC2-Siege bei der Rallye Monte Carlo und der Rallye Schweden einen Traumstart in die Saison 2022. Zuletzt warfen den Norweger im Projekt Titelverteidigung allerdings zwei Ausfälle in Portugal und Italien zurück. Der amtierende WRC2-Champion und FIA Rallye-Europameister geht daher hochmotiviert in die bevorstehende Rallye Estland. «Ich liebe die schnellen Wertungsprüfungen in Estland und weiß, wie gut der Skoda Fabia Rally2 evo auf Schotter funktioniert. Für mich ist es sehr wichtig, hier um den Sieg zu fahren und mein Projekt Titelverteidigung wieder in die Spur zu bringen», betont Mikkelsen. Wie bisher teilt er sich den Skoda Fabia Rally2 evo auch in Estland mit seinem Landsmann Torstein Eriksen.

Während Mikkelsen/Eriksen auf den Start bei der zurückliegenden Safari Rallye Kenia verzichteten, gewannen ihre Skoda Markenkollegen Kajetan Kajetanowicz und Beifahrer Maciej Szczepaniak vom LOTOS Rallye Team hier die Kategorie WRC2. Mit seinem ersten Klassensieg der laufenden Saison übernahm Kajetanowicz die Tabellenspitze in der Gesamtwertung: «Für mich ist ein Traum wahr geworden. Aber jetzt gilt es, konzentriert zu bleiben und in Estland erneut zu punkten.»

Unter den 20 WRC2-Teams auf der Teilnehmerliste der Rallye Estland ist Skoda mit zehn Crews erneut die zahlenmäßig am stärksten vertretene Marke. Der bolivianische Nachwuchsfahrer Marco Bulacia aus dem Team Toksport WRT möchte seine ersten WM-Punkte in der laufenden Saison sammeln. Außerdem gehören Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen zu den Anwärtern auf einen Podiumsplatz in der Kategorie WRC2. Die amtierenden finnischen Meister fahren in einem Skoda Fabia Rally2 evo für Toksport WRT2. Die zweite Mannschaft des Teams führt die Team-Wertung der WRC2 vor dem Start der Rallye Estland an.

Hier erwarten die Teams 24 Wertungsprüfungen über insgesamt 314,26 Kilometer. Die Rallye beginnt am Donnerstagabend (14. Juli) mit einer Showprüfung in Tartu, die Siegerehrung findet am Sonntag (17. Juli) um 17:00 Uhr Ortszeit statt.

Wussten Sie, dass...

…die Rallye Estland erst vor zwei Jahren zum ersten Mal ein Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft war?

...die Rallye Estland der Weltmeisterschaft in der Saison 2020 damit einen Neustart nach der Corona-Zwangspause ermöglichte?

…die Rallye Estland die größte Motorsportveranstaltung im Baltikum und der Rallye-Sport eine der beliebtesten Sportarten in Estland ist?

Estland bei Red Bull TV:

Die Rallye Estland, siebter Lauf zur Weltmeisterschaft in Tartu, steht am Freitag, 15. Juli, Samstag, 16. Juli, und Sonntag, 17. Julii, jeweils um 22:00 Uhr MESZ mit den täglichen Highlights auf dem Programm von RedBull TV. Zudem ist Red Bull TV rund um die Uhr überall im Internet erreichbar.

Rallye Estland im Live-Streaming bei Servus TV:

Samstag, 16. Juli 2022:

ab 10:00 Uhr MESZ: WP 12 (= 17,08 km)

ab 16:00 Uhr MESZ: WP 16 (= 17,08 km)

Sonntag, 17. Juli 2022:

ab 08:00 Uhr MESZ: WP 21 (= 15,95 km)

ab 13:00 Uhr MESZ: WP 24 Power Stage (= 15,95 km)