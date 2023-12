Latavala/Toyota: «Evans fit für Rallye Monte Carlo» 21.12.2023 - 11:51 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Elfyn Evans

Der dreifache Vizechampion Elfyn Evans musste wegen eines Fahrradunfalls auf die Teilnahme an der FIA-Preisverleihung in Baku verzichten, Toyota glaubt, dass Evans für die Rallye Monte Carlo fit sein wird.

Der Waliser erholt sich immer noch von seinem Fahrradunfall, aber das Team ist sicher, dass er für die Tests im Januar bereit sein wird. Toyota-Pilot Elfyn Evans, der 2024 die komplette Saison bestreitet, verpasste letzte Woche den Wintertest, weil er sich von einem Fahrradunfall Anfang des Monats erholte, aber das Team ist zuversichtlich, dass der Waliser pünktlich vor der Rallye Monte Carlo im nächsten Monat wieder im Zeitplan sein wird.



Evans erlitt letzten Monat beim Training mit dem Rad in Spanien Rippenverletzungen. Seit seiner Rückkehr nach Hause hat der diesjährige WRC-Zweite in seiner Genesung gute Fortschritte gemacht.



Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala sagte gegenüber DirtFish: „Es sieht gut aus. Elfyn hat den Arzt aufgesucht und der Arzt ist derzeit davon überzeugt, dass wir mit dem Testplan immer noch im Zeitplan liegen. Wir haben für seinen Monte-Test nichts geändert. Ich erinnere mich nicht mehr genau an die Daten, aber es ist immer noch etwa Mitte Januar.»



Latvala weiter: «Er sollte letzte Woche testen, aber er konnte es nicht schaffen. Es ist in Ordnung. Takamoto [Katsuta] war zwei Tage unterwegs und bei diesem Test ging es darum, den Fahrern vor Schweden die Chance zu geben, bei winterlichen Bedingungen wieder im Auto zu sitzen. Als wir zum ersten Mal von dem Unfall hörten, waren wir natürlich besorgt und begannen, über einen Ersatzplan nachzudenken, aber als er nach Großbritannien zurückkam, sah – und sieht – alles gut aus.»