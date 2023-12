Weltmeister Halttunen für Änderung des WRC-Formats

Jonne Halttunen, Beifahrer des Doppelchampions Kalle Rovanperä, wünscht sich eine größere Vielfalt an kürzeren und längeren Veranstaltungen in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC).

David Richards war der Initiator für eine Formatänderung bei WRC-Runden. In einer Zeit, in der es immer mehr Hersteller gab, wollte Richards einen stärker formalisierten, kontrollierten und zentralisierten Ansatz für den Rallyesport bieten. Die maximalen Etappenabstände wurden reduziert und die Hersteller wurden ermutigt, Servicepark-Hospitality-Strukturen zu errichten, die mit denen der Formel 1 mithalten konnten. Es funktionierte. Die WRC wuchs, die Hersteller strömten weiterhin in allen Kategorien herbei und mit der Änderung war alles in Ordnung.

Diese Vorschrift – Start am Donnerstagabend, zwei Etappenrunden und drei Gottesdienste pro Tag mit einem Powerstage-Ende am Sonntag – scheint mittlerweile in die Jahre gekommen zu sein. Sogar Richards selbst gibt zu, dass es vor zwei Jahrzehnten funktioniert hat, aber es ist wahrscheinlich Zeit für eine Aktualisierung. Weltmeisterkollege Jonne Halttunen stimmt dem Briten zu.

«Meiner Meinung nach brauchen wir eine Änderung des Formats», sagte Halttunen. «Die Rallyes fühlen sich fast alle gleich an, nur in einem anderen Land. Für mich können wir es auch anders machen. Wir haben mit den COVID-Zeiten gesehen, dass wir zweitägige Veranstaltungen für die WRC durchführen können, und das funktioniert. Lass uns das tun. Und manche vielleicht 2,5 Tage mit einem Shakedown am Freitagmorgen oder so ähnlich.»

Halttunen fuhr fort: «Aber wir können auch das Ausdauerelement beibehalten, um sicherzustellen, dass wir die DNA des Sports bewahren. Warum machen wir zum Beispiel nicht eine fünftägige Safari? Was den Service betrifft, müssen wir ihn verlagern, um wieder näher an den Menschen zu sein. Der Rallyesport war schon so lange derselbe und jetzt sehen wir, dass sich die Welt zu verändern beginnt und wir auch Veränderungen vornehmen müssen. Schauen Sie sich die Formel 1 an, es gibt Veränderungen, die in diesem Bereich des Sports sehr gut funktionieren. Wir können einige Tipps daraus mitnehmen. Im Grunde müssen wir zu den Menschen zurückkehren.»

Halttunen ist mit seiner Ansicht nicht allein, weshalb FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem eine WRC-Arbeitsgruppe unter der Leitung von Richards und Robert Reid ins Leben rief. Das Veranstaltungsformat wird derzeit auf höchster Ebene diskutiert, wobei man sich darüber im Klaren ist, dass ein Wandel erforderlich ist.

Halttunen ergänzte: «Das Einzige, was sich nicht ändern wird, ist die Powerstage am Sonntagmittag. Die Sender-Anstalten sind darin verankert, und es wird uns gesagt, dass dies für die WRC das Äquivalent zum Heiligen Gral eines jeden F1-Rennens am Sonntag um 14 Uhr Ortszeit ist. Das ändert sich nie. Das geht nicht.»