Nationalen Teams offeriert CER geldwerte Vorteile

Mit reduzierten Übernachtungs- und Fahrtkosten dank optimierten Rallye-Routen, Passau als permanenten Servicepunkt und einem Nenngeldrabatt von 40 Prozent wirbt der Veranstalter der CER für nationale Teilnehmer.

Bei der vom 16. bis 19. Oktober in Tschechien, Österreich und Deutschland als zwölften WM-Lauf der Saison ausgerichteten Central European Rally können nationale Teams einen Heimvorteil nutzen. Mit einem im Vergleich zu den Vorjahren kompakteren Format, attraktivem Rabatt auf das Nenngeld und flexiblen Betankungsoptionen schaffen die Organisatoren Bedingungen, die den Start in einem hochklassigen internationalen Umfeld noch attraktiver machen.

Die Central European Rally 2025 nutzt erstmals durchgehend den zentralen Servicepark in Passau, der damit an allen vier Wettbewerbstagen zum Dreh- und Angelpunkt des Geschehens wird. So entfallen für die Teams die zeit- und kostenintensive Verlagerung ihrer Servicecrews. Das bedeutet weniger Fahraufwand, weniger Hotelwechsel und mehr Konzentration auf das Wesentliche: den Sport. Gerade für nationale Teilnehmer bedeutet dies ein spürbares Plus an Effizienz, weil die logistischen Abläufe einfacher und kalkulierbarer werden.

Auch die Streckenführung wurde hinsichtlich der Teilnehmer angepasst. Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Überführungskilometer um 7,5 Prozent reduziert werden. Bei insgesamt 1468 Kilometern Gesamtdistanz entfallen nun 307 Kilometer auf die Wertungsprüfungen.

Neben den sportlichen Herausforderungen zählt auch die Wirtschaftlichkeit. Deshalb können die nationalen Teams auf eine herkömmliche Fassbetankung zurückgreifen. Sie sind somit unabhängig und können den gewohnten Sprit nutzen. Besonders für private Fahrer und kleinere Teams ist diese Regelung ein wichtiger Vorteil, um im Feld der Weltelite kostengünstig anzutreten.

Besonders attraktiv: Nationale Lizenznehmer aus Deutschland, Österreich und Tschechien erhalten einen Nachlass von 40 Prozent auf das Nenngeld. Damit setzen die Organisatoren ein deutliches Zeichen zugunsten regionaler Starter. Für viele Teams wird die Central European Rally so zum bezahlbaren Heimspiel im Feld der Weltelite.