Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Ducati-Versagen im Australien-Sprint

Ogier bei Central European Rally ausgeschieden

Von Martin Gruhler
Der bisher in der Rallye-WM führende Sebastien Ogier macht durch seinen unfallbedingten Ausfall den Kampf um den Titel wieder spannend.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Der achtmalige Weltmeister verunglückte am Samstagmorgen auf der zehnten Wertungsprüfung der Mitteleuroparallye mit seinem Toyota, als er an zweiter Stelle der Zwischenwertung lag. Ogier war mit zwei Punkten Vorsprung vor seinem Toyota-Teamkollegen Elfyn Evans in den drittletzten WM-Laufes des Jahres gestartet und führte die Dreiländerrallye über die gesamten Prüfungen hinweg am Donnerstag und Freitag an.

Im Laufe des heutigen Morgens mit seinem Herbstnebel wurde er jedoch von Kalle Rovanperä (Toyota) überholt, sodass Ogier und sein Beifahrer Vincent Landais mit einem Rückstand von 0,7 Sekunden auf den Führenden in die zehnte WP starteten.

Bei der vorletzten Zwischenzeit lag Ogier noch 0,4 Sekunden vor Rovanperä. In einer Fünfgang-Rechtskurve untersteuerte dann sein Toyota GR Yaris Rally1 und prallte mit einer Wucht von 10 G gegen einen Baum. Am Auto des Franzosen wurde dabei ein Vorderrad abgerissen.

Ogier und auch Landais blieben bei dem Zwiswchenfall unverletzt. Durch den Unfall verloren sie den zweiten Platz und verschafften Evans und Rovanperä nun wieder ganz große Chancen auf den Meistertitel.

Rovanperä, der derzeit 21 Punkte hinter Ogier liegt, führt am Mittag der CER nun mit 38,4 Sekunden Vorsprung vor Evans, Tänak (Hundai) liegt weitere 3,3 Sekunden zurück.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari: Grosse Ziele für 2025, peinliche Bilanz

Von Mathias Brunner
​Für viele Insider galt Singapur als die beste Chance für Ferrari, 2025 noch einen Grand Prix-Sieg zu erobern. Zu ihnen gehört auch Charles Leclerc. Geht das stolze Ferrari in dieser Saison sieglos aus?
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Sa. 18.10., 11:55, ServusTV
    MotoGP: Großer Preis von Australien
  • Sa. 18.10., 12:05, Motorvision TV
    FIM X-Trial World Championship
  • Sa. 18.10., 12:30, Eurosport 2
    Motocross: FIM MX of Nations
  • Sa. 18.10., 13:00, Eurosport 2
    Motocross: FIM MX of Nations
  • Sa. 18.10., 13:05, ServusTV
    Superbike: Weltmeisterschaft
  • Sa. 18.10., 13:05, Motorvision TV
    FIM Sidecarcross World Championship
  • Sa. 18.10., 13:25, ServusTV
    Superbike: Weltmeisterschaft
  • Sa. 18.10., 13:30, Eurosport 2
    Motocross: FIM MX of Nations
  • Sa. 18.10., 13:40, ServusTV
    Superbike: Weltmeisterschaft
  • Sa. 18.10., 13:50, Eurosport 2
    Superbike: Weltmeisterschaft
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C1810054512 | 6