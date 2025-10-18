Ogier bei Central European Rally ausgeschieden

Sebastien Ogier und Vincent Landais waren mit ihrem Toyota als WM-Führende in die CER gestartet

Der bisher in der Rallye-WM führende Sebastien Ogier macht durch seinen unfallbedingten Ausfall den Kampf um den Titel wieder spannend.

Der achtmalige Weltmeister verunglückte am Samstagmorgen auf der zehnten Wertungsprüfung der Mitteleuroparallye mit seinem Toyota, als er an zweiter Stelle der Zwischenwertung lag. Ogier war mit zwei Punkten Vorsprung vor seinem Toyota-Teamkollegen Elfyn Evans in den drittletzten WM-Laufes des Jahres gestartet und führte die Dreiländerrallye über die gesamten Prüfungen hinweg am Donnerstag und Freitag an.

Im Laufe des heutigen Morgens mit seinem Herbstnebel wurde er jedoch von Kalle Rovanperä (Toyota) überholt, sodass Ogier und sein Beifahrer Vincent Landais mit einem Rückstand von 0,7 Sekunden auf den Führenden in die zehnte WP starteten.

Bei der vorletzten Zwischenzeit lag Ogier noch 0,4 Sekunden vor Rovanperä. In einer Fünfgang-Rechtskurve untersteuerte dann sein Toyota GR Yaris Rally1 und prallte mit einer Wucht von 10 G gegen einen Baum. Am Auto des Franzosen wurde dabei ein Vorderrad abgerissen.

Ogier und auch Landais blieben bei dem Zwiswchenfall unverletzt. Durch den Unfall verloren sie den zweiten Platz und verschafften Evans und Rovanperä nun wieder ganz große Chancen auf den Meistertitel.

Rovanperä, der derzeit 21 Punkte hinter Ogier liegt, führt am Mittag der CER nun mit 38,4 Sekunden Vorsprung vor Evans, Tänak (Hundai) liegt weitere 3,3 Sekunden zurück.