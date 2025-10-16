Central European Rallye: Ogier führt nach Tag 1

Für Titelanwärter Elfyn Evans (Toyota) lief es am ersten Tag der Mitteleuropa noch nicht rund

WM-Leader Sebastien Ogier führt nach zwei Wertungsprüfungen am ersten Tag der Mitteleuroparallye die Zwischenwertung an. Knapp dahinter liegen Kalle Rovanperä und Adrien Fourmaux.

Die Etappe am Donnerstag bestand aus zwei Durchläufen der Golf-und-Therme-WPs, die im Abstand von drei Stunden gefahren wurden. Der achtfache Weltmeister Ogier gewann die erste Durchfahrt, in der Wiederholung schlug Rovanperä schlug zurück und fuhr Bestzeit und verwies Ogier mit gerade 0,1 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz.

«Ein war gelungener Start», kommentierte Ogier und ergänzte: «Morgen wird es wahrscheinlich viel schwieriger werden. Es ist schwer zu sagen, wie sich das Wetter entwickeln wird. Die tschechischen Etappen sind holprig mit altem Asphalt und Schmutz, mal sehen wie es laufen wird».

Hyundai-Pilot Adrien Fourmaux hatte sich nach der WP1 den zweiten Platz mit dem zukünftigen Monopostopiloten Rovanperä geteilt, fiel dann Gesamtwertung mit Rovanperä geteilt, fiel jedoch mit 2,3 Sekunden hinter den Finnen und 3,9 Sekunden hinter Ogier zurück. Die späteren Fahrer wurden durch die einsetzende Dämmerung schon leicht behindert.

«Es ist sicherlich nicht wirklich fair, dass wir die Etappe im Dunkeln fahren müssen, aber das gehört zum Spiel halt dazu und ist in Ordnung», seufzte Fourmaux.

Rallyehoffnung Sami Pajari (Toyota) legte einen beeindruckenden Start bei der Dreiländerrallye hin und teilt sich mit dem Mannschaftskameraden Takamoto Katsuta den vierten Gesamtrang. Titelanwärter Elfyn Evans (Toyota) rangiert 0,4 Sekunden hinter den beiden.

Interessanterweise verlor Evans in beiden Durchgängen der Etappe 3,0 Sekunden auf den Führenden und Meisterschaftskonkurrenten Ogier und liegt nun 6,0 Sekunden zurück.

Ott Tänak liegt auf dem siebten Platz und ist noch nicht kam bisher noch nicht richtig mit seinem Hyundai-Altwagen in Schwung, den er seit der Safari Rallye Kenia nicht mehr gefahren war. Immerhin konnte er sich, wenn auch nur äußerst knapp, heute vor seinem Teamkollegen und amtierenden Weltmeister Thierry Neuville platzieren. Die beiden liegen 6,1 bzw. 6,3 Sekunden hinter der Führung.

Die beiden M-Sport-Fords von Gregoire Munster und Josh McErlean liegen auf den Plätzen neun und zehn mit 15,4 bzw. 25,1 Sekunden Abstand hinter Ogier.