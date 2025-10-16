Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Domi Aegerters Zukunft ist festgezurrt

Central European Rallye: Ogier führt nach Tag 1

Von Martin Gruhler
WM-Leader Sebastien Ogier führt nach zwei Wertungsprüfungen am ersten Tag der Mitteleuroparallye die Zwischenwertung an. Knapp dahinter liegen Kalle Rovanperä und Adrien Fourmaux.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Die Etappe am Donnerstag bestand aus zwei Durchläufen der Golf-und-Therme-WPs, die im Abstand von drei Stunden gefahren wurden. Der achtfache Weltmeister Ogier gewann die erste Durchfahrt, in der Wiederholung schlug Rovanperä schlug zurück und fuhr Bestzeit und verwies Ogier mit gerade 0,1 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz.

«Ein war gelungener Start», kommentierte Ogier und ergänzte: «Morgen wird es wahrscheinlich viel schwieriger werden. Es ist schwer zu sagen, wie sich das Wetter entwickeln wird. Die tschechischen Etappen sind holprig mit altem Asphalt und Schmutz, mal sehen wie es laufen wird».

Hyundai-Pilot Adrien Fourmaux hatte sich nach der WP1 den zweiten Platz mit dem zukünftigen Monopostopiloten Rovanperä geteilt, fiel dann Gesamtwertung mit Rovanperä geteilt, fiel jedoch mit 2,3 Sekunden hinter den Finnen und 3,9 Sekunden hinter Ogier zurück. Die späteren Fahrer wurden durch die einsetzende Dämmerung schon leicht behindert.

«Es ist sicherlich nicht wirklich fair, dass wir die Etappe im Dunkeln fahren müssen, aber das gehört zum Spiel halt dazu und ist in Ordnung», seufzte Fourmaux.

Rallyehoffnung Sami Pajari (Toyota) legte einen beeindruckenden Start bei der Dreiländerrallye hin und teilt sich mit dem Mannschaftskameraden Takamoto Katsuta den vierten Gesamtrang. Titelanwärter Elfyn Evans (Toyota) rangiert 0,4 Sekunden hinter den beiden.

Interessanterweise verlor Evans in beiden Durchgängen der Etappe 3,0 Sekunden auf den Führenden und Meisterschaftskonkurrenten Ogier und liegt nun 6,0 Sekunden zurück.

Ott Tänak liegt auf dem siebten Platz und ist noch nicht kam bisher noch nicht richtig mit seinem Hyundai-Altwagen in Schwung, den er seit der Safari Rallye Kenia nicht mehr gefahren war. Immerhin konnte er sich, wenn auch nur äußerst knapp, heute vor seinem Teamkollegen und amtierenden Weltmeister Thierry Neuville platzieren. Die beiden liegen 6,1 bzw. 6,3 Sekunden hinter der Führung.

Die beiden M-Sport-Fords von Gregoire Munster und Josh McErlean liegen auf den Plätzen neun und zehn mit 15,4 bzw. 25,1 Sekunden Abstand hinter Ogier.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari: Grosse Ziele für 2025, peinliche Bilanz

Von Mathias Brunner
​Für viele Insider galt Singapur als die beste Chance für Ferrari, 2025 noch einen Grand Prix-Sieg zu erobern. Zu ihnen gehört auch Charles Leclerc. Geht das stolze Ferrari in dieser Saison sieglos aus?
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Do. 16.10., 20:00, Motorvision TV
    Australian Motocross Championship
  • Do. 16.10., 20:55, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Do. 16.10., 21:25, Motorvision TV
    Tour European Rally Historic
  • Do. 16.10., 21:45, SPORT1+
    The Front Row
  • Do. 16.10., 21:55, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Do. 16.10., 22:50, Motorvision TV
    Car History
  • Do. 16.10., 23:20, Motorvision TV
    Classic Races
  • Do. 16.10., 23:45, Hamburg 1
    car port
  • Do. 16.10., 23:50, Motorvision TV
    Pikes Peak International Hill Climb
  • Fr. 17.10., 00:20, Motorvision TV
    Gearing Up
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C1610212011 | 4