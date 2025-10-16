Morokko, Tag 4 - Roma gewinnt, Loeb führt weiterhin

Die Dacia Sandrider Sebastian Loeb/Edouard Boulanger führen die Marokko-Rallye vor dem Finaltag an

Ford Raptor-Pilot Nani Roma sichert sich knapp vor den zweiten Etappensieg bei der Rallye Marokko. Sebastien Loeb (Dacia) hat weiterhin die Führung inne hat belegte heute Platz zwei.

Der WM-Führende Nasser Al-Attiyah setzte seine tolle Aufholjagd nach seinem Technikpech auf der ersten Etappe jetzt auch auf der vierten Prüfung fort. Die ersten vier Teams liegen gerade innerhalb von gerade acht Minuten.

Die vorletzte Wertungsprüfung, die am Donnerstag über 283 Kilometer rund um Erfoud ausgetragen wurde, machte den Kampf um den Gesamtsieg noch spannender. Auch der Ausgang um die Titelvergabe der Rally Raid-Weltmeisterschaft (W2RC) offenbart sich immer mehr als eine ganz enge Angelegenheit.

Sebastien Loeb und sein Beifahrer Édouard Boulanger (Dacia), die heute Morgen auf Platz drei gestartet waren, lieferten erneut eine großartige Fahrt ab. Der neunfache Rallye-Weltmeister baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung deutlich aus und liegt nun 3,38 Minuten vor Moraes/Monleon (Toyota). Die Franzosen wurden aber jedoch von Nani Roma/Alex Haro noch knapp geschlagen. Die Spanier waren mit ihrem Raptor T1+ Evo nach ihrer 2.40 Minuten dauernden Fahrt gerade 45 Sekunden schneller.

Der Kampf um den Titel in der Rallye-Raid-Weltmeisterschaft ist intensiv. Lucas Moraes/ Armand Monleon (Toyota) wurde Dritte, knapp vor dem WM-Klassementanführenden Nasser Al-Attiyah (zusammen mit Fabian Lurquin). Der Katari setzt seinen Aufstieg in der Gesamtwertung fort. Dank der Probleme von Ferreira/Palmeiro (Toyota) rückte der dreimalige Weltmeister einen Platz vor und liegt nun auf Rang vier. Lucas Moraes bleibt Zweiter, 3,38 Minuten hinter Loeb/Boulanger.

Die Franzosen Mathieu Serradori/Loic Minaudier (Century) sind die weiteren Aufsteiger des Tages. Das Team liegt nun auf Platz sechs der Rallye Marokko, nur eine Minute hinter Ferreira/Palmeiro.

Am Freitag wird die fünfte und letzte Etappe über 247 km rund um Erfoud ausgefahren und bringt die Entscheidungen.

Rally Raid-Marokko, vierte Etrappe

1. Roma (Ford) 2.40,158h

2. Loeb (Dacia) 44s

3. Moraes (Toyota) 57

4. Al-Attiah (Dacia) 1,10m

5. Lategan (Toyota) 3,33

Zwischenklassement Rally Raid Marocco nach vier von fünf Etappen

1. Loeb (Dacia) 12:27,0h

2. Morares (Toyota) 3,38m

3. Roma (Ford) 6,51

4. Al-Attiyah (Dacia) 7,34

5. Ferreira (Toyota) 12,32

Zwischenstand Rally Raid-WM

1. Al-Attiyah (Dacia) 149 Punkte

2. Lategan (Toyota) 139

3. Morares (Toyota) 138

4. Quintero (Toyota) 88

5. Loeb (Dacia) 83