Neuville verunfallt: Wertungsprüfung 15 abgebrochen

Der Hyundai-Fahrer war auf der Beyond Borders-Prüfung in einer engen Linkskurve zu schnell und prallte an einer Brücke in deren Geländer, was das vorzeitige Aus bedeutete.

Vor dem Unfall war der amtierende Weltmeister an siebter Stelle des Gesamtklassements gelegen, nachdem er gestern Abend auf der letzten WP die Bestzeit gefahren war.

Nach etwa vier Kilometer auf der Länder übergreifenden Beyond Borders-WP (12,37 Kilometer) rutschte Neuville mit seinem Hyundai i20 N beim Anbremsen in der engen Linksbiegung zu weit nach rechts hinaus und traf zunächst einen Strohballen bevor er daraufhin vehement in das Ende des Brückengeländers hinein fuhr. Sein Fahrzeug wurde dabei im Frontbereich stark beschädigt, was den Ausfall bedeutete. Die WP wurde abgebrochen und mit den Zeiten neutralisiert.

Der Belgier und sein Beifahrer Martijn Wydaeghe konnten das Fahrzeug selbständig verlassen und absolvierten vorsorglich eine ärztliche Untersuchung.

Neuville kommentierte unmittelbar nach dem Zwischenfall: «Ich denke, unser Tempo war durch den Aufschrieb zu schnell vorgegeben. Die Strecke war dort sehr eng. Ich habe eingelenkt, das Auto hat dann vorder Brückeneinfahrt untersteuert, wobei die Kurve enger als erwartet war. Dann war es zu spät um noch reagieren zu können. Der Aufprall war ziemlich stark. Wir haben beide Schmerzen und werden nun zu einer medizinischen Untersuchung gehen».