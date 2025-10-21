Martins Sesks: Saisonfinale Saudia Arabien mit Ford

Bei der erstmals als WM-Lauf ausgetragenen Rallye Saudi Arabien wird Martins Sesks wieder am Start sein. Die 26-jährige Nachwuchshoffnung wird mit einen M-Sport-Ford Rally1-Auto starten.

Nach einem erfolgreichen Engagement im Rally2Auto arbeitet Seks will der Lette sich weiter für einen Platz als Stammfahrer in der Topklasse empfehlen. Die nächste Chance dazu bietet sich für den 26-Jährigen nun beim WM-Finale in Saudi Arabien.

Hilfestellung gibt es dabei wiederum der WRC-Promoter, der schon die Anfänge von Sesks im letzten Jahr mit ermöglichte. Sesks hat bei seinen sporadischen Einsätzen in seiner zweiten Rally1-Saison mit herausragenden Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Bei der Rallye Schweden fuhr er auf den sechsten Platz mit seinem bestes Ergebnis 2025.

Auch bei den europäischen WM-Rallyes mit Estland und Finnland auf Schotterterrain zeigte er solide Leistungen. Seine Teilnahme beim saudischen WM-Debüt mit seinen Wüsten bietet ihm eine weitere Gelegenheit, Erfahrungen zu sammeln und seine Schnelligkeit auf einem neuen Terrain unter Beweis zu stellen.

«Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung und Ermutigung, die wir von unseren Sponsoren und Fans erhalten haben. Ich habe immer daran geglaubt, dass ich noch einen weiteren Start in dieser Saison fahren könnte», kommentierte Sesks die Bestätigung und ergänzte: «Wir fahren nach Dschidda, um das Beste aus der Rallyesaison noch herauszuholen. Da wir keine Möglichkeit haben vor dem Event noch zu testen, müssen wir uns an die Bedingungen anpassen und auf die Erkenntnisse aus dem Shakedown zurückgreifen».

Simon Larkin, Senior Events Director beim WM- Promoter, erläuterte: «Martins ist derzeit einer der vielversprechendsten jungen Talente in der WRC. Seine natürliche Schnelligkeit und seine Einstellung sind uns seit seinen ersten Rally1-Starts aufgefallen. Wir sind stolz darauf, seine Entwicklung auf höchstem Niveau weiterhin zu unterstützen. Es passt auch gut, dass sein nächstes Kapitel mit der Erstausrichrtung mit Saudi-Arabien in die Meisterschaft beginnt - eine neue Region, eine neue Herausforderung und ein weiteres Zeichen für das globale Wachstum der Rallye-WM».

Richard Millener, Teamchef von M-Sport Ford, ergänzte: «Martiņs hat uns in dieser Saison mit seinem Tempo, seiner Reife und seiner Herangehensweise an das Erlernen des Rally1-Autos sehr beeindruckt».

Sesks und sein Beifahrer Renars Francis werden zusammen wie die M-Sport-Stammfahrer Gregoire Munster und Josh McErlean einen Ford Puma Rally1 fahren, wenn die erste Rally Saudi Arabia (26. bis 29. November) die Saison 2025 zum Abschluss bringt. Das M-Sport-Team wird in Saudi Arabien als Quartett an den Start gehen, denn der 20-fache Rallye-Champion des Nahen Ostens, Nasser Al-Attiyah, wird gleichfalls für die M-Sport Ford-Mannschaft an den Start gehen. Der Katari wird seine umfangreichen Erfahrungen auf arabischen Terrain einbringen.