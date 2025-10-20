Junior-WRC-Titel erst auf der letzten WP entschieden

Der Schwede Mill Johansson sicherte sich mit seinem Beifahrer Johann Grönvall den Junior-WRC-Titel beim Saisonfinale der Central European Rally.

Als Abschlussveranstaltung der Junior-WM wurden bei der Mitteleuroparallye doppelte Punkte vergeben. So waren Taylor Gill und sein Beifahrer Daniel Brkic zwar auf dem Papier mit einem souveränen Vorsprung von 16 Punkten zum Finale angereist, musste aber ob der Regelung seine Rivalen trotzdem schlagen um sich die Junior-Krone zu sichern.

Gleich zu Beginn der Rallye legte Gill einen katastrophalen Start hin, als er am Donnerstag in die Dunkelheit hinein auf der zweiten WP von der Strecke abkam und einen Pfosten touchierte. Bei dem Aufprall beschädigte er sich das rechte Heck seines Ford Fiesta Rally3 und fing sich einen Reifenschaden ein. Der Zwischenfall kostete ihm über eine Minute und warf ihn auf den siebten Platz in der Kategorie zurück.

Damit übernahm zunächst Johansson die Führung. Doch dann war es bei den beiden Durchläufen der schwierigen Col de Jan-Prüfung am Freitag Ali Türkkan (Ford) der sich an die Spitze setzte. In einer hypothetischen Endergebnishochrechnung am Freitag wäre es der Türke gewesen, der am Ende den Titel mit einem Vorsprung von einem Punkt eingefahren hätte.

Die Meisterschaft schien Johansson schon am Samstag auf der ersten Prüfung endgültig durch die Finger zu gleiten, als er über eine halbe Minute einbüsste und ins Visier des schnell aufholenden Gill geriet.

Eine weitere Wendung brachte eine Mitteilung des Rennleiters: Johansson hatte die virtuelle Schikane auf der letzten Etappe am Samstag zu schnell genommen und erhielt dafür eine Zeitstrafe von 14 Sekunden.

Die schnelle Fahrt von Gill warf dann auch Türkkan schon fast aus dem Titelrennen.In der neuen Situation blieb Türkkan nur noch die Hoffnung, weiter richtig zu pushen und so viele Bonuspunkte bei den WPs am Sonntag einzufahren. Doch dann schied er in der vorletzten WP der Rallye aus, sodass es zu einem zugespitzten Titel-Showdown zwischen Gill und Johansson in der Powerstage kam.

Vor der letzten und alles entscheidenden WP hatte Gil sieben Sekunden Vorsprung, nachdem er bei der ersten Durchfahrt durch Mühltal aufgrund eines kleinen Fehlers etwa fünf Sekunden verloren hatte. Erstaunlicherweise reichte dieser Vorsprung nicht aus: Johansson gewann die Powerstage mit 8,6 Sekunden Vorsprung, womit er mit gerade 1,6 Sekunden sich den Junior-WRC-Titel 2025 sichern konnte.

«Es war eine große Erleichterung, am Ende die WP-Etappenzeiten zu sehen. Die Meisterschaft auf diese Weise zu gewinnen ist für mich etwas ganz Besonderes», kommentierte Johannson den knappen Ausgang zu seinen Gunsten. «Vor der Etappe hatte ich bei dem geringen Abstand entschieden ein volles Risiko einzugehen. Entweder würde es mir gelingen den Rückstand von sieben Sekunden wegzufahren oder im Wald zu landen. Jetzt bin ich froh ins Ziel gekommen zu sein, denn es gab schon einige bange Momente».