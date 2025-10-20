Lancia bestätigt WM-Programm mit Ypsilon Rally2 HF

Das Debüt des neuen Lancia-Sportgeräts in der Rallye-WM erfolgt bei der Rallye Monte Carlo im Januar

Schon längere Zeit bei Testfahrten kräftig in die Mangel genommen: Der neue Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

Sein Comeback in der Rallye-Weltmeisterschaft hat Lancia nun offiziell bestätigt. Die italienische Traditionsmarke wird mit dem neuen Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale in der WRC2-Kategorie starten.

Das Debüt soll beim Saisonauftakt der Rallye-WM bei der Rallye Monte Carlo vom 22. bis 25 Januar erfolgen. Angekündigt wurde das Vorhaben im Rahmen der Rallye San Remo in Italien, wo auch der Finallauf der Trofeo Lancia ausgetragen wurde. Rallye-Legende Miki Biasion absolvierte mit dem Trofeo-Auto bei der Medienorientiertung in der kleinen Mittelmeermetropole flotte Präsentationsfahrten.

Lancia-Chef Luca Napolitano blieb bei der offiziellen Ankündigung allerdings sehr zurückhaltend und machte keine Angaben in welcher Form der Werkseinsatz durchgeführt werden wird oder gar über die Fahrerbesetzung.

In der PS-Branche wird spekuliert, dass das Lancia-Rally2-Programm innerhalb des Stellantis-Konzerns das bisherige WRC2-Werksengagment von Citroen ablösen wird. In der kommenden Saison wird Citroen in der Formel E-Weltmeisterschaft die gleichfalls zu Stellantis gehörende Marke Maserati ersetzen.

Lancia muss sich für das Rally2-Debut allerdings langsam sputen: Noch ist die Homologation des neuen Sportgeräts nicht erfolgt.