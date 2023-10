Kevin Horgmo, debutante en MXGP: De Kawasaki a Honda

El noruego Kevin Horgmo (23 años) no sólo cambia de categoría en el Campeonato del Mundo para la temporada 2024 debido a su edad, sino también de fabricante. En el futuro, Horgmo ya no competirá para el equipo holandés F&H Kawasaki Racing Team, sino para el equipo francés Ship to Cycle Honda SR Motoblouz de Josse Sallefranque.

Horgmo, que cumplió 23 años el 23 de septiembre, demostró un gran rendimiento especialmente en la temporada 2022, cuando terminó P4 en el Campeonato del Mundo de M2. Terminó la temporada pasada en 7ª posición en la clasificación del WRC. En la segunda mitad de la temporada volvió a encontrar su antigua fuerza y se aseguró una victoria en carrera y un podio en el GP de Turquía. En F&H Kawasaki, Horgmo estuvo bajo el ala de Marc de Reuver, entre otros.

Pero también es un hecho: Horgmo y el equipo F&H no fueron capaces de mejorar de la forma deseada en 2023 y establecerse como los cazadores de los equipos de fábrica de KTM y Yamaha.

El cambio era lógico, ya que las plazas en el Kawasaki Racing Team MXGP para la próxima temporada ya han sido asignadas a Romain Febvre y Jeremy Seewer, y actualmente no se puede identificar ningún equipo Kawasaki competitivo junto al equipo de fábrica del fabricante japonés; esto es diferente en Honda.

Para el cambio a la escuadra SR Motoblouz, Kevin Horgmo también adaptará algunas cosas en su entorno y trasladará su residencia al sur de Francia. En el equipo Honda, Horgmo será entrenado a partir de ahora por el ex campeón del mundo francés Yves Demaria. Como compañero de equipo tiene al rápido suizo Valentin Guillod, que sigue en el equipo.