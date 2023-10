Kevin Horgmo, débutant en MXGP : de Kawasaki à Honda

Le Norvégien Kevin Horgmo (23 ans) ne change pas seulement de catégorie de championnat du monde en raison de son âge, mais aussi de constructeur pour la saison 2024. Horgmo ne courra plus pour l'équipe néerlandaise F&H Kawasaki Racing Team, mais pour l'équipe française Ship to Cycle Honda SR Motoblouz de Josse Sallefranque.

Horgmo, qui a fêté son 23e anniversaire le 23 septembre, a réalisé de belles performances, notamment lors de la saison 2022, où il s'est classé quatrième du championnat du monde M2. Il a terminé la saison écoulée à la 7e place du classement du championnat du monde. Dans la deuxième moitié de la saison, il a retrouvé sa force d'antan et a remporté une victoire de manche et un podium de GP en Turquie. Chez F&H Kawasaki, Horgmo était entre autres sous l'aile de Marc de Reuver.

Mais le fait est qu'en 2023, Horgmo et l'équipe F&H n'ont pas réussi à progresser comme ils le souhaitaient et à s'imposer comme les chasseurs des équipes d'usine de KTM et Yamaha.

Le changement était logique puisque les places au sein du Kawasaki Racing Team MXGP pour la saison prochaine sont déjà attribuées à Romain Febvre et Jeremy Seewer et que le constructeur japonais n'a actuellement pas d'équipe Kawasaki compétitive à côté de l'équipe d'usine, ce qui n'est pas le cas de Honda.

Pour rejoindre l'équipe SR-Motoblouz, Kevin Horgmo va également adapter certains aspects de son environnement et déménager dans le sud de la France. Au sein de l'équipe Honda, Horgmo sera désormais encadré par l'ancien champion du monde français Yves Demaria. Il aura pour coéquipier le rapide Suisse Valentin Guillod, qui restera dans l'équipe.