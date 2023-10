Il debuttante in MXGP Kevin Horgmo: dalla Kawasaki alla Honda

Il norvegese Kevin Horgmo (23) non solo cambierà la sua categoria WRC per la stagione 2024 a causa dell'età, ma anche il suo costruttore. In futuro, Horgmo non gareggerà più per l'olandese F&H Kawasaki Racing Team, ma per il team francese Ship to Cycle Honda SR Motoblouz di Josse Sallefranque.

Horgmo, che ha festeggiato il 23 settembre il suo 23° compleanno, ha mostrato ottime prestazioni soprattutto nella stagione 2022, quando ha ottenuto il quarto posto nel Campionato del Mondo M2. Ha concluso la scorsa stagione al 7° posto nella classifica del Campionato del Mondo. Nella seconda metà della stagione ha ritrovato la sua vecchia forza e si è assicurato una vittoria in gara e un podio nel GP di Turchia. Alla F&H Kawasaki, Horgmo è stato sotto l'ala di Marc de Reuver, tra gli altri.

Ma è anche un dato di fatto: Horgmo e il team F&H non sono riusciti a migliorare nel modo desiderato nel 2023 e ad affermarsi come cacciatori dei team ufficiali di KTM e Yamaha.

Il cambiamento è stato logico, poiché i posti nel Kawasaki Racing Team MXGP per la prossima stagione sono già stati assegnati a Romain Febvre e Jeremy Seewer, e al momento non è possibile individuare un team Kawasaki competitivo che affianchi il factory team della casa giapponese; diverso è il discorso per Honda.

Per il passaggio alla squadra SR Motoblouz, Kevin Horgmo adatterà anche alcune cose nel suo ambiente e sposterà la sua residenza nel sud della Francia. Nel team Honda, Horgmo sarà ora allenato dall'ex campione del mondo francese Yves Demaria. Come compagno di squadra avrà il veloce svizzero Valentin Guillod, che rimane in squadra.