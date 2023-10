Kevin Horgmo, estreante no MXGP: Da Kawasaki para a Honda

O rápido norueguês Kevin Horgmo muda da Kawasaki para a Honda para o seu ano de estreia na categoria MXGP do Campeonato do Mundo de Motocross, onde será companheiro de equipa do suíço Valentin Guillod.

O norueguês Kevin Horgmo (23) não só está a mudar de categoria no Campeonato do Mundo para a época de 2024 devido à sua idade, mas também ao seu fabricante. No futuro, Horgmo deixará de competir pela equipa holandesa F&H Kawasaki Racing Team e passará a competir pela equipa francesa Ship to Cycle Honda SR Motoblouz, de Josse Sallefranque.

Horgmo, que celebrou o seu 23º aniversário a 23 de setembro, mostrou fortes desempenhos, especialmente na época de 2022, quando terminou em 4º lugar no Campeonato do Mundo de M2. Terminou a época passada em 7º lugar na classificação do Campeonato do Mundo. Na segunda metade da época, voltou a encontrar a sua antiga força e garantiu uma vitória numa corrida e um pódio num GP na Turquia. Na F&H Kawasaki, Horgmo esteve sob a alçada de Marc de Reuver, entre outros.

Mas também é um facto: Horgmo e a equipa F&H não conseguiram melhorar da forma desejada em 2023 e estabelecer-se como os caçadores das equipas de fábrica da KTM e da Yamaha.

A mudança foi lógica, uma vez que os lugares na Kawasaki Racing Team MXGP para a próxima temporada já foram atribuídos a Romain Febvre e Jeremy Seewer, e nenhuma equipa competitiva da Kawasaki pode atualmente ser identificada ao lado da equipa de fábrica do fabricante japonês; isto é diferente na Honda.

Para a mudança para a equipa SR Motoblouz, Kevin Horgmo vai também adaptar algumas coisas no seu ambiente e mudar a sua residência para o sul de França. Na equipa Honda, Horgmo será agora treinado pelo antigo campeão mundial francês Yves Demaria. Como colega de equipa, tem o rápido suíço Valentin Guillod, que continua na equipa.