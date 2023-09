MXoN Team Italy: Mattia Guadagnini desiste

Mattia Guadagnini (GASGAS) já estava ausente da final do Campeonato do Mundo em Matterley Basin no fim de semana passado porque tinha problemas musculares agudos na barriga da perna direita. Guadagnini venceu o Motocross das Nações de 2021 juntamente com Antonio Cairoli e Alessandro Lupino. Ele foi nomeado para a classe Open este ano ao lado de Alberto Forato(MXGP) e do campeão mundial de MX2 Andrea Adamo(MX2).

Guadagnini não recebeu autorização médica, então a Federação Italiana nomeou Andrea Bonacorsi, que se tornou campeão do Campeonato EuropeuEMX250este ano. Bonacorsi vai competir na classe Open com uma moto de 450cc.

O chefe de equipa Thomas Traversini explicou: "Lamentamos muito pelo Mattia, um piloto que sempre demonstrou uma forte ligação com a Maglia Azzurra. Ao mesmo tempo, podemos contar com a motivação de Andrea Bonacorsi, que vai enfrentar esta experiência sem pressão, mas com a consciência de ser capaz de acompanhar os outros pilotos na pista."

Na final do Campeonato do Mundo em Matterley Basin, Bonacorsi tinha começado no Campeonato do Mundo MX2 e tinha terminado no top-10.