Michael Rinaldi : son avenir dépend de Marc Márquez

Si Marc Márquez résilie son contrat Honda pour 2024, les deux teams MotoGP de Honda manqueront de personnel. Mais les Japonais ont déjà une solution de secours en vue. L'actuel cinquième du championnat du monde, Johann Zarco, ne sera plus dans l'équipe LCR Honda de Lucio Cecchinello, mais dans l'équipe Repsol Honda aux côtés de Joan Mir, qui n'a que cinq points au compteur après douze Grands Prix cette année.

Et chez LCR Honda, dans ce cas, aux côtés de Taka Nakagami, ce serait l'Espagnol Iker Lecuona, qui a déjà été utilisé cette année à Jerez pour Repsol et Marc Márquez, puis qui a remplacé Alex Rins (il ira dans le team d'usine Yamaha après 2023 malgré un contrat pour 2024) à Assen, Silverstone et Spielberg, sans marquer le moindre point.

Comme Xavi Vierge, Lecuona a signé un nouveau contrat HRC pour le championnat du monde Superbike. Mais ce contrat contient une clause selon laquelle il peut être transféré en MotoGP si nécessaire.

Sa place en Honda SBK est déjà attendue par Michael Ruben Rinaldi qui, chez Aruba-Ducati, devra laisser la place au leader du championnat du monde Supersport Nicolò Bulega après 2023, car il n'est que septième au championnat du monde et s'est renseigné auprès de Honda. Rinaldi a été provisoirement ajourné et ne sait pas encore s'il pourra reprendre la place de Lecuona en SBK. En effet, Marc Márquez n'annoncera ou ne décidera que fin septembre où il roulera en 2024.

Si Rinaldi ne se retrouve pas chez Honda, il s'arrimera à Motocorsa Ducati et prendra la place d'Axel Bassani, qui rejoindra l'équipe d'usine Kawasaki.