Michael Rinaldi: il suo futuro dipende da Marc Márquez

Se Marc Márquez rescinde il suo contratto con la Honda per il 2024, ci sarà una carenza di personale nei due team Honda di MotoGP. Ma i giapponesi hanno già in mente una soluzione provvisoria. Johann Zarco, attualmente quinto nel campionato mondiale, correrà nel team LCR Honda di Lucio Cecchinello invece che nel team Repsol Honda al fianco di Joan Mir, che ha solo cinque punti all'attivo dopo dodici Gran Premi quest'anno.

Nel team LCR Honda, Taka Nakagami sarebbe affiancato dallo spagnolo Iker Lecuona, che quest'anno ha già corso per Repsol e Marc Márquez a Jerez e poi ha sostituito Alex Rins (che passerà al team Yamaha factory dopo il 2023 nonostante un contratto per il 2024) ad Assen, Silverstone e Spielberg, senza riuscire a conquistare nemmeno un punto.

Lecuona, come Xavi Vierge, ha firmato un nuovo contratto HRC per il campionato mondiale Superbike. Ma c'è una clausola che dice che può essere trasferito in MotoGP se necessario.

In agguato per il suo posto in Honda SBK c'è già Michael Ruben Rinaldi, che dopo il 2023 dovrà lasciare il posto al leader del Mondiale Supersport Nicolò Bulega all'Aruba-Ducati, perché è solo settimo nel Mondiale e ha chiesto informazioni alla Honda. Rinaldi è stato rimandato per il momento e non sa ancora se potrà prendere il posto di Lecuona in SBK. Questo perché Marc Márquez non annuncerà o deciderà dove correre nel 2024 fino alla fine di settembre.

Se Rinaldi non troverà posto in Honda, si accaserà alla Motocorsa Ducati e prenderà il posto di Axel Bassani, che passerà al team Kawasaki.