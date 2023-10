Les stars du GP convainquent à Dohren - victoire de Robert Lambert

Robert Lambert a terminé en tête de la dernière course internationale de speedway en Allemagne, sur le circuit Eichenring de Dohren. Avec Kai Huckenbeck de Werlte, le Britannique s'est classé meilleur pilote avec 14 points à l'issue des manches préliminaires.

Après Lambert et Huckenbeck, le Letton Andzejs Lebedevs a été le prochain meilleur pilote, complétant ainsi le trio GP en tête du classement après les 20 manches. Du côté allemand, Norick Blödorn et René Deddens ont réussi à se classer parmi les huit premiers, après avoir déjà pris le départ de la Coupe des couples le matin à Cloppenburg.

Après la première demi-finale, remportée par Lambert, Lebedevs a été éliminé par le Finlandais Timo Lahti, qui s'est emparé de la deuxième place et a ainsi éliminé le Letton de la compétition. Dans la deuxième demi-finale, trois Allemands, Huckenbeck, Blödorn et Deddens, ont pris part à la compétition. Deddens, originaire de Cloppenburg, a été éliminé. En revanche, le matador local Huckenbeck et le Schleswig-Holsteinois Blödorn ont pu s'assurer une place en finale.

En finale, Lambert, 25 ans, s'est ensuite imposé haut la main, après que le premier essai ait été interrompu suite à une panne de courant. Huckenbeck a terminé deuxième devant Lahti et Blödorn, quatrième.

Résultats de la course de speedway de Dohren :

1. Robert Lambert (GB), 14 points de présélection

2. Kai Huckenbeck (D), 14 points.

3. Timo Lahti (FIN), 11

4. Norick Blödorn (D), 11

5. Andzejs Lebedevs (LV), 12

6. Jakub Jamrog (PL), 9

7. Luke Becker (USA), 8

8. René Deddens (D), 7

9. Dimitri Bergé (FRA), 7

10. Sam Jensen (DK), 6

11. Kevin Juhl Pedersen (DK), 6

12. Mika Meijer (NL), 6

13. Lukas Baumann (D), 4

14. Villads Nagel (DK), 2

15. Timo Wachs (D), 1

16. Ben Iken (D), 1

17. Fabian Wachs (D), 1

18. Oskar Paluch (PL), 0.

Demi-finale 1 : 1. Robert Lambert, 2. Timo Lahti, 3. Andzejs Lebedevs, 4. Luke Becker

Demi-finale 2 : 1. Kai Huckenbeck, 2. Norick Blödorn, 3. Jakub Jamrog, 4. René Deddens

Finale : 1. Robert Lambert, 2. Kai Huckenbeck, 3. Timo Lahti, 4. Norick Blödorn