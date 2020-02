Britische Superbike-Meisterschaft

Monteblanco: Bestzeit für Tommy Bridewell (Ducati)

Tommy Bridewell (Ducati), Joshua Brookes (Ducati) und Ryan Vickers (Kawasaki) waren beim offiziellen BSB-Test im spanischen Monteblanco die schnellsten Piloten der Britischen Superbike-Meisterschaft.

Beim ersten offiziellen Vorsaison-Test der Britischen Superbike-Piloten im spanischen Monteblanco vom 26. bis 28. Februar 2020 erzielte McAMS Yamaha-Pilot Jason O'Halloran am Mittwoch mit 1:38,092 Minuten die Bestzeit. Am Donnerstag wurde diese Zeit bereits deutlich verbessert, die schnellste Runde drehte Joshua Brookes (VisionTrack Ducati) in 1:37,424 Minuten.

Zum Abschluss unterboten am Freitag Tommy Bridewell (Oxford Racing Ducati), Joshua Brookes sowie Ryan Vickers (RAF Regular & Reserve Kawasaki) die 1:37er-Barriere und führten damit auch die kombinierte Zeitenliste aller drei Testtage vor Hector Barbera (Rich Energy OMG Racing BMW) an.

Die Teams und Piloten der Britischen Superbike-Meisterschaft reisen nun direkt weiter nach Jerez, wo am Sonntag (1.3.) und Montag (2.3.) auf dem Grand-Prix-Kurs «Circuito Permanente de Jerez» die nächsten offiziellen Testfahrten stattfinden.

Am Wochenende vom 10. bis 12. April 2020 startet die Britische Superbike-Meisterschaft auf dem «Silverstone National Circuit» in die neue Saison. In der Woche davor haben die BSB-Piloten ab dem 2. April 2020 noch eine weitere Gelegenheit in Silverstone zu testen.

Mit Joshua Brookes, Bradley Ray, Jason O'Halloran, Luke Mossey, Tommy Bridewell, Glenn Irwin, Peter Hickman, Dan Linfoot, Danny Buchan, Andrew Irwin und Tarran Mackenzie sind in diesem Jahr elf Piloten am Start, die sich bereits in die BSB-Siegerlisten einschreiben konnten.

BSB-TEST MONTEBLANCO - TOP10 - KOMBINIERTE ZEITEN

1. Tommy Bridewell (Oxford Racing Ducati) 1:36,796 Minuten

2. Joshua Brookes (VisionTrack Ducati) + 0,054 Sekunden

3. Ryan Vickers (RAF Regular & Reserve Kawasaki) + 0,113

4. Héctor Barberá (Rich Energy OMG Racing BMW) + 0,383

5. Luke Mossey (Rich Energy OMG Racing BMW) + 0,425

6. Danny Buchan (Massingberd-Mundy Kawasaki) + 0,481

7. Tarran Mackenzie (McAMS Yamaha) + 0,541

8. Christian Iddon (VisionTrack Ducati) + 0,622

9. Jack Kennedy (Santander Salt TAG Yamaha) + 0,629

10. Jason O'Halloran (McAMS Yamaha) + 0,646

BSB-TEST MONTEBLANCO - TOP10 - 27. FEBRUAR 2020

1. Joshua Brookes (VisionTrack Ducati) 1:37,424 Minuten

2. Danny Buchan (Massingberd-Mundy Kawasaki) + 0,114

3. Hector Barbera (Rich Energy OMG Racing BMW) + 0,169

4. Jason O'Halloran (McAMS Yamaha) + 0,199

5. Luke Mossey (Rich Energy OMG Racing BMW) + 0,233

6. Ryan Vickers (RAF Regular and Reserve Kawasaki) + 0,259

7. Joe Francis (Lloyd & Jones Bowker BMW) + 0,379

8. Christian Iddon (VisionTrack Ducati) + 0,408

9. Jack Kennedy (Santander Salt TAG Yamaha) + 0,441

10. Tommy Bridewell (Oxford Racing Ducati) + 0,500

BSB-TEST MONTEBLANCO - TOP10 - 26. FEBRUAR 2020

1. Jason O'Halloran (McAMS Yamaha) 1:38,092 Minuten

2. Ryan Vickers (RAF Regular & Reserve Kawasaki) + 0,183

3. Joshua Brookes (VisionTrack Ducati) + 0,193

3. Christian Iddon (VisionTrack Ducati) + 0,398

4. Danny Buchan (Massingberd-Mundy Kawasaki) + 0,459

5. Joe Francis (Lloyd & Bowker PR Racing BMW) + 0,665

6. Héctor Barberá (Rich Energy OMG Racing BMW) + 0,700

7. Luke Mossey (Rich Energy OMG Racing BMW) + 0,799

8. Tommy Bridewell (Oxford Racing Ducati) + 0.900

10. Dan Linfoot (Santander Salt TAG Yamaha) + 1,154

BSB - DIE TEILNEHMERLISTE - STAND 28. FEBRUAR 2020

Visiontrack Ducati

Joshua Brookes und Christian Iddon

Oxford Racing Ducati

Tommy Bridewell

Massingberd Mundy FS-3 Kawasaki

Danny Buchan und Lee Jackson

McAMS Yamaha

Tarran Mackenzie und Jason O’Halloran

Smiths Racing BMW

Peter Hickman und Alex Olsen

Honda Racing UK

Glenn Irwin und Andrew Irwin

Tyco BMW

Taylor Mackenzie und Bradley Ray

Buildbase Suzuki

Keith Farmer und Kyle Ryde

Bike Devil Ducati

Gino Rea

Santander Salt TAG Yamaha

Dan Linfoot und Jack Kennedy

Rich Energy OMG Racing BMW

Luke Mossey und Héctor Barberá

Lloyd & Jones PR Racing BMW

Joe Francis

CDH Racing Kawasaki

Joshua Owens

Silicone Engineering Kawasaki

Dean Harrison

NP Motorcycles

Bjorn Estment

Team 64 Motorsports Kawasaki

Graeme Irwin

GR Motosport Kawasaki

Storm Stacey

Truelove Brothers Racing Yamaha

Matt Truelove