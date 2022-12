Sébastien Loeb: «Der erste Sieg müsste möglich sein»

Sébastien Loeb vom Team Bahrain Raid Xtreme geht mit ziemlichem Selbstvertrauen in die Rallye Dakar 2023 in Saudi-Arabien und hofft im Prodrive Hunter auf den ersten Sieg beim Marathon-Klassiker.

Aller guten Dinge sind drei, heißt es. Der neunmalige Rallye-Weltmeister wurde 2017 Zweiter, dann erneut 2022 bei seinem zweiten Auftritt im Prodrive Hunter. 2023 endlich der Sieg? Er verzeichnete den ersten Cross-Country-Sieg des Teams bei der letzten Runde der diesjährigen Rally-Raid-Weltmeisterschaft (W2RC) in Andalusien.

Trotz eines wechselhaften ersten Einsatzes bei der Dakar mit dem Team im Jahr 2021 glaubt Loeb, dass die Fortschritte, die beim Hunter T1+ erzielt wurden, der praktisch ein brandneues Auto war, das nach dem neuesten Regelwerk der FIA gebaut wurde, 2023 um den Gesamtsieg kämpfen können.

«Es war eine ziemlich gute Saison», sagte Loeb zu DirtFish. «Die Geschwindigkeit war das ganze Jahr über da und, okay, wir hatten in Marokko ein bisschen Pech mit einem Ausfall der Servolenkung auf der letzten Etappe, der den Sieg kostete, aber wir können auf jeden Fall zufrieden sein, mehr Erfahrung mitnehmen, die kleinen Details und all die kleinen Probleme, die wir hatten. Auf der mechanischen Seite ist es also ziemlich schwierig, aber es ist eine Kategorie, die viel Erfahrung erfordert. Und Prodrive hat viel Erfahrung im Motorsport, aber bisher nur drei Jahre bei der Dakar, also haben andere Teams wie Toyota und die Leute von Audi viel mehr Erfahrung und sie sind auch in der Lage, diese Probleme schneller zu lösen als wir. Aber bei Zuverlässigkeit des Autos und dem Speed sehen für dieses Jahr gut aus und wir sind ziemlich zuversichtlich, dass wir um den Sieg kämpfen können.»

Die Ausgabe 2023 hat überarbeitete Motorvorschriften, die dem BRX Hunter und Toyotas GR Hilux DKR die gleiche Leistung und das gleiche Gewicht verleihen, während Audis RS Q e-tron eine Gewichtsreduktion von 100 kg erhält, aber nur in den Wüsten-Etappen. Das Elektroauto von Audi wird das gleiche Gewicht wie T1+-Autos auf Meereshöhe haben. Da ein Großteil der Leistung von Audi aufgrund unterschiedlicher Technologien zwischen T1+- und T1-Ultimate-Fahrzeugen unbekannt ist, konzentriert sich Loeb im Moment lieber auf die Stärken des Hunter gegenüber dem wichtigsten W2RC-Rivalen Toyota.

«Ich denke, unser Auto ist auf jedem Untergrund ziemlich gut, es hat eine gute Balance», erklärte Loeb weiter. «Aber ich persönlich fahre gerne auf technischen Strecken und unser Auto ist auf diesen sandigen Straßen ziemlich gut, also bevorzuge ich diese. In diesem Bereich sind wir stark, wir sind auch ziemlich gut in den Dünen, also können wir uns definitiv nicht beschweren.»

Loeb, der wegen des engen Zeitplans auf einen Start bei der Rallye Monte Carlo diesmal verzichtet, ergänzte: «Unsere Leistung im Vergleich zu Toyota ist ziemlich ähnlich, wir haben das gleiche Gewicht, die gleiche Leistung aufgrund der FIA-Regeln, wir haben die gleichen Aufhängungsabmessungen und das gleiche Getriebe, also sind wir ebenbürtig. Beim Audi ist es sehr schwer vorherzusagen, die elektrische Batterie ist in den Dünen vorteilhafter, weil er eine bessere Reaktionsfähigkeit und mehr Drehmoment hat, also werden sie in den Dünen sehr stark sein. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit den Toyotas gut kämpfen können, aber mit den Audi haben wir keine Ahnung, weil ihre Technologie sich sehr von unserer unterscheidet, also hoffe ich, dass die FIA die richtige Entscheidung getroffen hat.»

Einer der bedeutendsten Reglementänderungen für die Dakar für 2023 ist die Aufhebung der Neutralisationszonen für Autos mitten in Wertungsprüfungen, was laut Loeb weitreichende Auswirkungen haben könnte.

Loeb weiter: «Bei den letzten Rallyes Dakar hatten wir immer Informationen darüber, wo wir auf der Etappe waren, wie unser Rhythmus war, ob wir gut sind oder nicht, aber diese Informationen werden wir nicht mehr haben und am Ende können sie mit Sicherheit einige große Unterschiede machen die Etappen jetzt.»

„Wenn man dieses Jahr zur Mitte der Etappe im falschen Rhythmus war, konnte man das verstehen und sein Tempo für die zweite Hälfte korrigieren, oder man wusste ein bisschen mehr. Jetzt werden wir absolut keine Informationen darüber haben, wo wir uns befinden, es sei denn, wir erwischen ein anderes Auto oder ein anderes Auto erwischt uns. Also könnte es am Ende der Etappen einige Ausfälle geben, besonders wenn es 450-km-Etappen gibt.»

Anders als damals, als die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2015 beschloss, die Verfügbarkeit von Zwischenzeiten während der Prüfungen abzuschaffen, bedeutet die Länge der Dakar-Etappen, dass es viel mehr Chancen gibt, gravierende Fehler zu machen.

«WRC-Etappen sind nur etwa 30 km lang und man muss die ganze Zeit Vollgas geben, damit es weniger Fragen gibt», so der 80-fache WRC-Sieger. «Bei der Dakar kann man Fehler machen, man weiß, dass man etwas Zeit verloren hat, aber man weiß nicht, ob die anderen Jungs größere oder kleinere Fehler gemacht haben als man selbst, und man kann wegen eines Fehlers am Anfang 400 km gestresst sein. Und dann kann man sich am Ende wundern, dass die anderen 10 Minuten verloren haben, also wird man noch lange viele Fragen im Kopf haben, aber das Beste, und das Schwierigste, wird sein, Fehler zu vergessen, die man macht. Man muss sich einfach auf das konzentrieren, was man auf der Prüfung macht.»

Neben Loeb/Lurquin setzt BRX auch die Crew mit argentinischen Fahrers Orlando Terranova und dem spanischen Navigator Alex Haro Bravo im zweiten Hunter in Saudi-Arabien ein.