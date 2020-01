Dakar Moto

Toby Price (KTM): «Ich hoffe auf viel mehr davon»

Red Bull KTM-Pilot Toby Price landete am Dienstag auf der neunten Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien auf dem zweiten Platz, in der Gesamtwertung schob er sich auf den dritten Rang nach vorne.

Nach zwei sehr schwierigen Tagen, an denen sich KTM-Fahrer Toby Price sehr mit dem Schicksal von Paulo Gonçalves beschäftigte, nicht zuletzt, weil er der Erste an der Unfallstelle war, galt es für den Australier am Dienstag wieder zurück in den Rennmodus zu finden. Auf der neunten Etappe von Wadi Al-Dawasir nach Haradh waren beinahe 900 km auf dem Bike zurückzulegen. Die Wertungsprüfung an diesem Tag führte über 415 km.

Price startete mit einer Bestzeit bei der ersten Zeitmessung und hielt sich während des ganzen Tages unter den vier schnellsten Piloten. Der KTM-Werksfahrer beendete den viertletzten Tag der Dakar-Rallye 2020 auf dem zweiten Platz, nur 1:54 Minuten hinter Pablo Quintanilla (Husqvarna). «Es war ein sehr langer Tag und gleichzeitig so schnell, dass es sehr schwierig war, Zeit auf die anderen gut zu machen. Auf solchen Vollgas-Etappen ist man immer sehr nah beieinander», erklärte der 32-Jährige.

«Natürlich war es mental ein sehr anstrengender Tag, aber wir fahren immer noch im Rennen mit und das Hauptziel ist wie immer, es sicher bis ins Ziel zu schaffen», sagte der zweifache Dakar-Sieger. «Wir erreichten in der Etappe erste Teile des Leeren Viertels, aber um ehrlich zu sein waren es nur 30 Kilometer Dünen oder so. Ich hoffe, dass wir davon in den nächsten Tagen mehr haben werden. Es sind immer noch viele Kilometer zu absolvieren, deshalb werden wir es einfach weiter versuchen und dabei beide Räder auf dem Boden halten.»

Weil er Honda-Werksfahrer José Ignacio Cornejo am Dienstag mehr als vier Minuten abnehmen konnte, kletterte Toby Price in der Gesamtwertung der Rallye auf den dritten Rang nach oben. Ricky Brabec (Honda) liegt mit einem Vorsprung von 20 Minuten auf Pablo Quintanilla klar in Führung und hat damit seinen ersten Sieg bei der Rallye Dakar vor Augen.

Dakar 2020: Ergebnis Etappe 9



Pos

Fahrer (Motorrad) Zeit

( hh :mm:ss) Diff

( hh :mm:ss) 1 P. Quintanilla (Husqvarna) 03:30:33 2 T. Price (KTM) 03:32:27 00:01:54 3 J. Barreda Bort (Honda) 03:33:15 00:02:42 4 R. Brabec (Honda) 03:34:28 00:03:55 5 R. Branch (KTM) 03:36:03 00:05:30 6 K. Benavides (Honda) 03:36:23 00:05:50 7 L. Benavides (KTM) 03:36:41 00:06:08 8 Ji. Cornejo Florimo (Honda) 03:36:56 00:06:23 9 A. Short (Husqvarna) 03:37:30 00:06:57 10 M. Walkner (KTM) 03:38:40 00:08:07 11 F. Caimi (Yamaha) 03:40:01 00:09:28 12 J. Pedrero Garcia (KTM) 03:41:09 00:10:36 13 M. Michek (KTM) 03:41:40 00:11:07 14 J. Betriu (KTM) 03:42:27 00:11:54 15 S. Howes (Husqvarna) 03:43:50 00:13:17 16 G. Poucher (KTM) 03:44:52 00:14:19 17 S. Svitko (KTM) 03:45:22 00:14:49 18 R. Faggotter (Yamaha) 03:45:30 00:14:57 19 J. Mccanney (Yamaha) 03:46:46 00:16:13 20 M. Giemza (Husqvarna) 03:47:13 00:16:40 21 J. Cerutti (Husqvarna) 03:47:49 00:17:16 22 L. Sanz (Gas Gas) 03:48:59 00:18:26 23 M. Gerini (Husqvarna) 03:50:25 00:19:52 24 S. Lagut (KTM) 03:50:48 00:20:15 25 M. Patrao (KTM) 03:57:28 00:26:55 26 M. Engel (KTM) 03:58:24 00:27:51 27 B. Melot (KTM) 03:59:43 00:29:10 28 Hn. Koitha Veettil (Sherco) 04:02:33 00:32:00 29 P. Cabrera (KTM) 04:03:45 00:33:12 30 J. Brabec (KTM) 04:04:14 00:33:41

Dakar 2020: Stand nach Etappe 9



Pos

Fahrer (Motorrad) Zeit

( hh :mm:ss) Diff

( hh :mm:ss) 1 R. Brabec (Honda) 31:59:29 2 P. Quintanilla (Husqvarna) 32:20:22 00:20:53 3 T. Price (KTM) 32:26:12 00:26:43 4 J. Barreda Bort (Honda) 32:27:45 00:28:16 5 Ji. Cornejo Florimo (Honda) 32:28:58 00:29:29 6 M. Walkner (KTM) 32:36:45 00:37:16 7 L. Benavides (KTM) 32:40:40 00:41:11 8 F. Caimi (Yamaha) 33:20:33 01:21:04 9 S. Howes (Husqvarna) 33:23:53 01:24:24 10 S. Svitko (KTM) 33:30:04 01:30:35 11 A. Short (Husqvarna) 33:43:20 01:43:51 12 A. Metge (Sherco Tvs) 34:21:36 02:22:07 13 R. Faggotter (Yamaha) 34:29:36 02:30:07 14 M. Michek (KTM) 34:42:46 02:43:17 15 J. Betriu (KTM) 34:44:10 02:44:41