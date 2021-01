Peinlich, böse und bitter: Die größten DTM-Fails 02.01.2021 - 13:14 Von Andreas Reiners

DTM © DTM René Rast am Norisring

Im Rahmen eines DTM-Rennwochenendes kann eine Menge schiefgehen. Und ja: Es lief in der Vergangenheit so einiges schief. Wir haben die größten Fails in der DTM im Video.