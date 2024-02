Überraschung: Paul Motorsport steigt in DTM ein! 26.02.2024 - 14:14 Von Jonas Plümer

© Paul Motorsport Das Einsatzfahrzeug von Paul Motorsport in der DTM

Ein kleines Familienteam schafft den Aufstieg in die DTM! Maximilian Paul wird für Paul Motorsport mit einem Lamborghini Huracán GT3 Evo2 in Deutschlands bekanntester Rennserie an den Start gehen!