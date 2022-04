Noch vier Stunden: Das große Finale in Le Mans

Beim Saisonstart der Endurance-WM in Le Mans bricht die finale Phase des 24-Stunden-Rennens an. Suzuki macht das Rennen, doch Yamaha hält weiterhin dagegen. Ducati fiel durch technische Probleme erneut zurück.

Das Honda-Werksteam musste am Sonntagmorgen einen Ausrutscher von Fahrer Gino Rea hinnehmen. Der Engländer stürzte im letzten Sektor auf dem Circuit Bugatti, brachte seine Fireblade jedoch gleich zurück auf die Strecke. Der Rückstand zur Führenden Yoshimura SERT-Mannschaft vergrößerte sich auf mehr als zehn Runden, aber der Podestplatz ist vier Stunden vor dem Ende des Rennens nicht in Gefahr.

ERC-Ducati hatte sich in der Nacht zurück in die Top-10 gekämpft. Das Team um Teammanager Frank Hoffmann zeigte mit Xavi Fores, David Checa und dem Superbike-WM-Fahrer Philipp Öttl eine beeindruckende Pace. Nach mehr als 17 Stunden dann der Schock: Die Kupplung der Panigale V4R quittierte ihren Dienst und die Mechaniker mussten Hand anlegen. Zwei weitere unplanmäßige Boxenbesuche führten zu weiterem Zeitverlust, sodass das deutsche Team auf Platz 18 durchgereicht wurde. Eine Durchfahrtsstrafe für das Ignorieren der schwarzen Flagge mit orangem Kreis kam noch oben drauf.

Weitere schlechte Nachrichten gab es vom Yamaha-Team Viltais Racing. Ein technischer Defekt sorgte nach 18 Stunden im Rennen für große Probleme bei der französischen Mannschaft mit der Startnummer 333. Die Piloten Florian Alt, Erwan Nigon und Steven Odendaal mussten dabei zusehen, wie sich der hart erkämpfte vierte Platz in Luft auflöste.

An der Spitze kontrollieren Suzuki und YART-Yamaha das Geschehen. Beide Werksteams trennen nur eine Runde, der Kampf um den Sieg bei der 45. Ausgabe der 24h Le Mans ist nach wie vor im vollen Gange. Auch in der Superstock-Klasse ist alles offen. Das Yamaha-Team 18 Sapeurs Pomiers (Steinmayr, Clere, Guittet) hat sich zurück an die Spitze gearbeitet. Dahinter liegen No Limits Motor Team (Suzuki) und Team 33 Louit April Moto (Kawasaki). In der Gesamtwertung belegen diese drei Teams sogar die Plätze 4, 5 und 7.

Weiterhin tadellos unterwegs ist das private Bolliger-Team aus der Schweiz. Jan Bühn, Jesper Pellijeff und Nico Thöni zeigen ein perfektes Zusammenspiel auf der Kawasaki ZX-10R. Sie liegen am Sonntagmittag auf dem sechsten Platz. Ebenso gut im Rennen ist das LRP Poland-Team mit Dominik Vincon, Stefan Kerschbaumer und Bartlomiej Lewandowski. Das BMW-Team geht als 15. in die Schlussphase.

Einen Ausrutscher hatte Lukas Trautmann mit seiner METISS am Morgen. Der Österreicher rutschte in Kurve 8 von der Strecke, das französische Team konnte sich aber auf Platz 22 behaupten. Auch die Mannschaft von Aviobike konnte wieder Boden gut machen. Gerold Gesslbauer, Patrick Dangl und Anthony Groppi kamen mit ihrer Superstock-Yamaha wieder auf Platz 32 nach vorne.

24h Le Mans, Stand nach 20 Stunden: