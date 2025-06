8h Spa: Ehemalige GP-Fahrer wollen hoch hinaus

Jordi Torres am Donnerstag in Spa

Am Freitag stehen in Spa-Francorchamps die Trainings zum Acht-Stunden-Rennen der Endurance-WM auf dem Programm. Mit dabei sind neben den gefestigten Piloten auch zwei neue Jungs – ehemalige GP-Fahrer.

Das diesjährige «8h Spa Motos» wird auf einem teilweise neu asphaltierten Kurs über die Bühne gehen, somit ist mehr Grip und ein sanfteres Fahren sehr wahrscheinlich. Insgesamt 3,5 Kilometer der Strecke und 600 Meter der Boxengasse wurden erneuert. Dies betrifft die Abschnitte zwischen den Kurven 17 und 2, Kurve 4 bis 8 und auch die Kurven 14 und 15. Trotz der widrigen Wettervorhersagen, dürften die Streckenverhältnisse den Fahrern zusagen.

Neu am Start stehen werden die beiden ehemaligen GP-Fahrer John McPhee und Jordi Torres. Während McPhee auf die Honda des Teams Tati AVA6 Racing steigen wird und die acht Stunden gemeinsam mit Randy Krummenacher und Hugo Clere in Angriff nimmt, wird Torres sein Endurance-WM-Debüt mit dem Superstock-Team von Wojcik 777 ebenfalls auf Honda geben.

Torres bestreitet 2025 die MotoE-WM, die er 2020 und 2021 als Meister abschließen konnte. Der Spanier liegt in dieser Saison nach den ersten beiden Rennen auf Platz 5, Superbike-Erfahrung sammelte er hingegen bereits reichlich in der Superbike-WM und in der Spanischen Meisterschaft, auch MotoGP-Rennen bestritt der 37-Jährige bereits. McPhee hingegen fährt 2025 in der Britischen Superbike Meisterschaft für MasterMac Honda.

Die beiden sind natürlich nicht die einzigen ehemaligen GP-Fahrer. Unter anderen kommen auch Randy Krummenacher, Alan Techer, Karel Hanika, Mike di Meglio, Isaac Viñales, Sylvain Guintoli, Steven Odendaal, Kaito Toba, Maximilian Kofler und Randy de Puniet aus der MotoGP-Szene.

Am Freitag finden auf der 6,9 km langen Piste in den Ardennen das freie Training und die beiden Qualifyings statt. Zuvor war am Donnerstag ein privater Testtag angesagt. Mit einer Zeit von 2:20,984 min ging die Bestzeit an einem wettertechnisch wechselhaften Tag an das Honda Werksteam F.C.C. TSR Honda (Techer, Perolari, Hada). Die Bestzeit fuhr Corentin Perolari auf der Fireblade.

Zum Vergleich: Marvin Fritz fuhr auf der R1 von YART 2024 im Qualifying eine Zeit von 2:18,551 min – der aktuelle Rundenrekord in Spa.

Dahinter landeten YART-Yamaha (Fritz, Hanika, O’Halloran) und ERC Endurance BMW (Mikhalchik, Foray, Checa) auf den Plätzen 2 und 3. Das BMW Motorrad World Endurance Team mit Markus Reiterberger, Sylvain Guintoli und Steven Odedaal beendete diesen Tag mit 0,8 Sekunden Rückstand auf Platz 4, knapp vor EWC-Titelverteidiger Yoshimura SERT Motul (Black, Masson, Linfoot).

Zeitplan 8h Spa 2025:

Freitag, 6. Juni

9.00 - 11.00 Uhr Freies Training

13.35 - 14.55 Uhr Erstes Qualifying

16.25 - 17.45 Uhr Zweites Qualifying

Samstag, 7. Juni

9.00 - 9.30 Uhr Warm-up

12.30 - 20.30 Uhr Rennen