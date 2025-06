8h Spa: Bühn, Soomer und Mercado wollen Klassensieg

Mit dem zweiten Rennen der Langstrecken-WM 2025 in Spa-Francorchamps kommt ein weiteres Top-Team in der Superstock-Klasse hinzu. Das Team Champion-MRP-Tecmas greift mit starken Piloten auf BMW an.

Zum Saisonstart der Endurance-WM in Le Mans hatte BMW kein offizielles Team in der Superstock-Kategorie am Start. Das ändert sich mit dem Klassiker in den Ardennen, denn Werner Daemen bringt ein Top-Trio auf der BMW M1000RR in Spa-Francorchamps an den Start.

Jan Bühn, Leandro Mercado und Hannes Soomer, der aktuell Führende der IDM Superbike-Meisterschaft, werden das Superbike im Superstock-Trimm um den fast sieben Kilometer langen Kurs in Belgien pilotieren. Bühn, der bereits in den vergangenen zwei Jahren für Werner Daemen in der Stock-Klasse unterwegs war und 2023 das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewinnen konnte, freut sich auf sein Comeback in der Serie.

«Ich bin froh, dass wir in die Saison starten, auch wenn es etwas verspätet ist. Aber das Paket ist gut geschnürt und wir können in Spa endlich angreifen. Die Voraussetzungen für uns sind wirklich top, denn wir haben mit der BMW ein super Motorrad und ich habe zwei starke Teamkollegen», freute sich Bühn im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Die Wettervorhersagen sind, wie man es von Spa gewöhnt ist. Es kann alles passieren, natürlich auch regnen, aber man kann es nicht ändern und ich nehme es, wie es kommt. Im Regen bin ich eigentlich ganz gut.»



Der 34-Jährige aus Kronau weiter: «Am Donnerstag haben wir sieben Stunden Fahrzeit, da können wir viel probieren, auch wenn es das erste Mal für mich auf dem Bike sein wird. Ich bin sehr gespannt, aber sehr guter Dinge.»

Mercado, der 2025 zum Superbike-Team von Daemen in der IDM gewechselt ist, freut sich auf seinen Einsatz in Spa. In den vergangenen Jahren agierte der Argentinier noch als Teamkollege von Florian Alt im mittlerweile zurückgezogenen Viltais-Team auf Honda. «Ich bin sehr glücklich, zurück in der EWC zu sein. Spa ist eine wunderschöne Strecke und ich genieße es, dort zu fahren», betonte der 33-Jährige. «Ich werde erstmals in der Superstock-Kategorie unterwegs sein, aber ich freue mich mit der BMW zu fahren und gute Arbeit abzuliefern. Da ich in der IDM auch auf BMW unterwegs bin, kenne ich das Bike sehr gut, das wird uns helfen. Nur die Dunlop-Reifen werden neu für mich sein, darum müssen wir einen guten Trainingstag absolvieren.»

Für Hannes Soomer, der nach dem Schleiz-Wochenende die Meisterschaft in Deutschland anführt, wird es der erste Einsatz in Spa-Francorchamps sein. «Ich habe nur gute Dinge über Spa gehört von den Fahrern. Werner Daemen sagte mir, immer wenn er auf die Strecke geht, lacht er von der Boxenausfahrt bis zur Ankunft zurück in der Box», sagte Soomer vor dem Event in den Ardennen. «Vom TV schaut es perfekt aus und auch die Onboard-Aufnahmen sind gigantisch, deshalb freue ich mich schon sehr.»

«Wir möchten gewinnen, aber das wird sicher nicht einfach, weiß der 27-Jährige aus Estland. «Werner weiß als Teamchef, wie man in Spa gewinnt. Die BMW funktioniert sehr gut und sogar das Stock-Bike hat in Spa sehr guten Top-Speed. Außerdem war BMW in den Boxenstopps letztes Jahr ebenfalls sehr gut.»

Teamchef Werner Damen ist überzeugt von der neuen Strategie seines Teams. «Wir haben unseren Hauptsponsor Champion an Bord, aber leider waren wir zu spät, um alles für das erste Rennen in Le Mans vorzubereiten», erklärte der Belgier zunächst. «Außerdem wollte ich, verglichen zu den vergangenen Jahren, ein komplett unabhängiges Team. Das Bike ist nun vorbereitet in der gleichen Werkstatt, aber technisch ist es komplett getrennt.»

«Der Truck, die Mechaniker, alles ist komplett abgekoppelt vom EWC-Team. Nicht ein Prozent der Energie geht in das andere Team. Das war sehr wichtig für mich. Wir möchten in beiden Klassen gewinnen oder zumindest das Podium erreichen, deshalb haben wir zwei komplett verschiedene Teams aufgebaut, wie es bei unserem IDM-Team auch ist», stellte Daemen klar. «Wir sind außerdem in ein neues Werk in Genk gezogen. Zuvor waren wir Teil eines Auto-Rennteams, das war zu viel Arbeit insgesamt. Wir haben den Fokus nun auf zwei Räder gelegt, das ist genau mein Ding.»

Zeitplan 8h Spa 2025:

Freitag, 6. Juni

9.00 - 11.00 Uhr Freies Training

13.35 - 14.55 Uhr Erstes Qualifying

16.25 - 17.45 Uhr Zweites Qualifying

Samstag, 7. Juni

9.00 - 9.30 Uhr Warm-up

12.30 - 20.30 Uhr Rennen