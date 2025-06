Spa, Q1: Marvin Fritz (Yamaha) mit neuem Rundenrekord

Beim ersten der beiden Zeittrainings bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft in Spa fuhr Marvin Fritz auf der Yamaha R1 von YART einen neuen Rundenrekord. Doch die Pole-Position ist damit noch nicht im Sack.

Das Qualifying der Endurance-WM in Spa-Francorchamps ist in mehrere Sessions aufgeteilt. Zunächst müssen die Fahrer im Qualifying 1 in ihren Gruppen ran. Jedes Team hat drei Fahrer im Einsatz, eingeteilt mit farbigen Armbändern zur Wiedererkennung: blau, gelb und rot. Jede Farbe erhält pro Zeittraining je 20 Minuten Fahrzeit. Nach beiden Qualifyings (Q2 folgt um 16.25 Uhr) werden die Zeiten der jeweils zwei schnellsten Fahrer gemittelt und so ergibt sich die Startaufstellung.

Um 13.35 Uhr gingen die Piloten in das erste Qualifying auf dem Circuit Spa-Francorchamps. In der Gruppe der Fahrer mit dem blauen Armband setzte sich Honda-Werksfahrer Alan Techer mit einer 2:19,005 min an die Spitze. Sylvain Guintoli (BMW Motorrad World Endurance) verlor allerdings nur 0,030 sec auf seinen Landsmann, Gregg Black fuhr auf der GSX-R1000 von Yoshimura SERT hingegen als Dritter 0,882 Sekunden langsamer als Techer.

Karel Hanika kam mit der YART-R1 auf Platz 4, Fünfter wurde Isaac Viñales auf der besten Kawasaki. Zu Beginn der Session regnete es zeitweise und so erwischte es Tati Mercado (Champion MRP-Tecmas/BMW) beim Angriff auf die Superstock-Bestzeit: Der Argentinier stürzte und die BMW kam beschädigt zurück zur Box. Auch Christian Gamarino auf der Werks-Kawasaki hatte einen Sturz zu verzeichnen. Nico Thöni stellte die Bolliger-Kawasaki auf Platz 10.

Mit etwas Verzögerung ging es für die zweite Gruppe auf den Kurs in den Ardennen. Die Bedingungen waren gut und so gelang es Marvin Fritz für YART einen neuen Rundenrekord zu fahren: Mit 2:18,273 min verbesserte der Deutsche seine eigene Bestmarke aus dem Vorjahr um gut drei Zehntel. Für eine deutsche Doppelführung sorgte Markus Reiterberger, der auf der M1000RR 0,289 sec auf Fritz verlor. Corentin Perolari stellte die F.C.C. TSR Honda auf Rang 3, dicht gefolgt von Hugo Clere auf der Tati-Honda. Platz 5 ging an Yoshimura SERT Motul und Etienne Masson. Hannes Soomer erreichte mit der Champion MRP-Tecmas-BMW Platz 2 der Stock-Klasse hinter Wojcik. Auch diese Session wurde kurzzeitig mit der roten Flagge unterbrochen.

Dan Linfoot brachte im Anschluss Suzuki an die Spitze der Session mit den roten Fahrern. Der Brite fuhr 2:18,985 min. für das Team Yoshimura SERT Motul. 0,429 Sekunden dahinter landete Steven Odendaal auf der Werks-BMW mit der Startnummer 37. Position 3 ging an YART: Jason O’Halloran fuhr 0,7 Sekunden langsamer als Linfoot. Maxxess by BMRT 3D sicherte in dieser Session Platz 4 – Loris Cresson zeigte auf seiner Heimstrecke eine ordentliche Rundenzeit (2:20,494 min).

Auf Platz 5 fuhr Kaito Toba mit seiner No Limits Honda als bester Superstock-Pilot. Jan Bühn erreichte für Champion MRP-Tecmas-BMW eine Rundenzeit von 2:22,2 min, was zu Platz 3 in der Superstock-Rangfolge reichte. Am späteren Nachmittag folgt Q2, doch weiterer Regen könnte Bestzeiten verhindern.