Spa: Honda im freien Training vorne, BMW auf Rang 2

Auf dem Circuit Spa-Francorchamps starteten die Teams und Fahrer der Langstrecken-WM am Freitagmorgen mit dem freien Training. Bei abtrocknender Strecke gab F.C.C. TSR Honda den Ton an.

In der Nacht auf Freitag hatte es in den Ardennen fast durchgängig geregnet, somit erwartete das Fahrerlager der FIM Endurance-WM am Freitagfrüh eine komplett nasse Strecke. Bei 12 Grad und einer frischen Brise Wind ging es für die Protagonisten pünktlich um 9 Uhr in das zweistündige freie Training auf der 6,9 km langen Strecke von Spa-Francorchamps.

Zu Beginn gab das Yamaha Austria Racing Team bei völliger Nässe den Ton an. Die Sieger der letzten beiden Langstrecken-WM-Läufe in Spa fuhren an der Spitze mit gehöriger Souveränität ihre Runden. Nach 30 Minuten folgte, so ist es im freien Training eines EWC-Events üblich, die Safety-Car-Probe, um die Fahrer für den möglichen Einsatz im Rennen vorzubereiten.

Zur Hälfte der Session auf der legendären F1-Piste in Belgien trocknete der Asphalt immer mehr ab und die Sonne ließ sich zwischenzeitlich blicken. Immer wieder tauchten auch kleinere Privatteams an der Spitze auf, so nütze zum Beispiel das Bolliger Team Switzerland (Kawasaki) die Gunst der Stunde, um kurzfristig Bestzeiten zu drehen.

Am Ende sortierte sich das Feld wieder, einige Teams konnten sogar auf Slicks für gute Rundenzeiten sorgen. So gelang letztendlich F.C.C. TSR Honda (Techer, Hada, Perolari) die Bestzeit in 2:20,371 min. Direkt hinter Honda landetem zwei BMW-Teams: BMW Motorrad World Endurance mit Markus Reiterberger, Sylvain Guintoli und Steven Odendaal sowie das deutsche Team ERC-Endurance mit Ilya Mikhalchik, Kenny Foray und David Checa.

Das Yamaha-Werksteam (YART) und Weltmeister Yoshimura SERT Motul (Suzuki) komplettierten die Top-5 des Feldes mit 44 Teams. Während das neue Champion-MRP-Tecmas-Team (Bühn, Mercado, Soomer) auf Platz 1 der Superstock-Kategorie landete (Gesamtplatz 8), kam das Bolliger Team auf Platz 14. Motobox Kremer Racing (Yamaha) mit Daniel Rubin, Sheridan Morais und Twan Smits fuhr auf Position 21 und das deutsche Team JOJ Racing Parts (Kawasaki) mit Freddie Heinrich, Maurice Mouton und Daniel Vermaas holte Rang 34.

Zeitplan 8h Spa 2025:

Freitag, 6. Juni

9.00 - 11.00 Uhr Freies Training

13.35 - 14.55 Uhr Erstes Qualifying

16.25 - 17.45 Uhr Zweites Qualifying

Samstag, 7. Juni

9.00 - 9.30 Uhr Warm-up

12.30 - 20.30 Uhr Rennen