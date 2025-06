Zarco und Takahashi von Honda für Suzuka nominiert

Im Vorjahr gewannen Johann Zarco und Takumi Takahashi für Honda das prestigeträchtige Acht-Stunden-Rennen in Suzuka. Auch heuer werden der Franzose und der Japaner dem Werksteam angehören.

Die «Coca-Cola Suzuka 8 Hours» auf dem legendären Suzuka Circuit, auf dem lange Zeit auch der Große Preis von Japan ausgetragen wurde, sind nicht nur für Langstreckenrennfans weltweit ein besonderes Ereignis, sondern vor allem für die japanischen Motorradhersteller das mit Abstand wichtigste Rennen der gesamten Saison.

Nachdem bereits Yamaha ihr Werksteam für den dritten Lauf der Endurance-Weltmeisterschaft bekanntgegeben hat, bestätigte auch die Honda Racing Corporation ihre Teilnahme als Werksteam an der 46. Ausgabe des Rennens, das für den 3. August 2025 geplant ist. In diesem Jahr strebt Honda seinen 31. Gesamtsieg an.

Neben dem Japaner Takumi Takahashi, der sechs Mal und damit mehr als jeder andere Fahrer das prestigeträchtige Rennen gewinnen konnte, wurde der französische MotoGP-Fahrer Johann Zarco, dem erst kürzlich bei seinem Heimrennen in Le Mans der Triumph gelungen war und momentan in der WM-Tabelle an der sechsten Stelle liegt, verpflichtet.

«Es ist toll, dieses Jahr für HRC in Suzuka wieder dabei zu sein. Ich freue mich darauf, an diesem traditionsreichen und prestigeträchtigen Rennen teilzunehmen und alle Fans in Japan zu treffen. Ich werde meinen Schwung aus der MotoGP mitnehmen und mit meinem Teamkollegen den Sieg anstreben. Wir sehen uns in Suzuka!», erklärte Zarco.

Takahashi und Zarco gehörten schon im Vorjahr dem siegreichen Team an. Wer der dritte Mann an Bord sein wird, steht derzeit noch nicht fest.