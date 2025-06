Chris Gonschor (BMW): «Eine wunderbare Geschichte»

Für BMW war das Endurance-WM-Wochenende in Spa-Francorchamps eine Erfolgsgeschichte, denn drei BMW fuhren in die Top-8 – inklusive Klassensieg in der Superstock-Wertung. So bewertete der Technische Direktor das Ergebnis.

Markus Reiterberger, Sylvain Guintoli und Steven Odendaal holten sich nach einem mit Regen durchwachsenen Rennen auf dem Circuit Spa-Francorchamps nach acht Stunden den zweiten Platz hinter dem Honda-Werksteam. Das BMW-Trio konnte damit Platz 3 in der Endurance-WM-Gesamtwertung festigen und sogar Punkte auf WM-Leader Yamaha gutmachen.

Weil auch das deutsche ERC-Endurance-Team (Mikhalchik, Foray, Checa) mit Platz 6 glänzen konnte und das Team Champion-MRP-Tecmas den Sieg in der Superstock-Klasse mit Jan Bühn, Tati Mercado und Hannes Soomer feierte, war der BMW-Erfolg auf der Ardennen-Achterbahn nicht zu verheimlichen.

«Es war, wie immer, eine sehr spannende Veranstaltung hier in den Ardennen in Spa. Auf dieser Strecke muss oft unter feuchten Bedingungen gefahren werden, und so mussten unsere Fahrer im Training und im Rennen Herausragendes leisten», betonte Christian Gonschor, der Technische Direktor von BMW Motorrad Motorsport. «Interessant war zu sehen, dass wir im Rennen im Trockenen die mit Abstand schnellste Rundenzeit gefahren sind. Das hat eindeutig das Potenzial der BMW M 1000 RR gezeigt. Unsere Fahrer hatten eine tolle Pace.»

Gonschor weiter: «Leider war es im Rennen überwiegend nass und es herrschten extrem herausfordernde Wechselbedingungen. Man musste zwischen Slicks, Intermediate und Regenreifen entscheiden, und wir haben zu jeder Zeit den richtigen Reifen gewählt. Aber es ist sehr schwierig, in diesem kompetitiven Umfeld die passende Pace zu gehen. Glückwunsch an die siegreiche Mannschaft von Honda, und wir freuen uns, mit Platz zwei wichtige Punkte gesammelt zu haben.»

Zum Erfolg von BMW in der Superstock-Klasse fand der 45-Jährige nur lobende Worte. «Der Sieg von Champion-MRP-Tecmas in der Superstock-Klasse war ebenfalls eine wunderbare Geschichte. Das Team ist hier in Spa ganz neu zusammengekommen, die Fahrer und das Team sind alle sehr erfahren, aber in dieser Konstellation sind sie noch nie gefahren», erklärte Gonschor. «In der Superstock-Klasse steht das Basismotorrad im Mittelpunkt, und es ist klasse, dass Jan Bühn, Tati Mercado und unser Werksfahrer Hannes Soomer mit der BMW M 1000 RR auf Anhieb den Sieg geholt haben.»

8h Spa, Rennergebnis (7. Juni):

1. F.C.C. TSR Honda (Techer, Hada, Perolari), Honda CBR1000 RR-R, 188 Runden

2. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Guintoli, Odendaal), BMW M1000RR, + 50,026 sec

3. YART Yamaha (Fritz, Hanika, O'Halloran), Yamaha YZF-R1, +1 Runde

4. Yoshimura SERT Motul (Black, Masson, Linfoot), Suzuki GSX-R1000R, +1

5. Kawasaki Webike Trickstar (Gamarino, Leblanc, Di Meglio), Kawasaki ZX10R, +4

6. ERC Endurance (Mikhalchik, Foray, Checa), BMW M1000RR, +4

7. Tati Team AVA6 (Clere, McPhee, Nesbitt), Honda CBR1000 RR-R, +5

8. Champion-MRP-Tecmas (Bühn, Soomer, Mercado), BMW M1000RR (SST), +6

9. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Romero, Toledo), Kawasaki ZX10R, +6

10. Team 18 Pompiers Igol (De La Vega, Guittet, Pellizotti), Yamaha YZF-R1 (SST), +7



Ferner:

15. Motobox Kremer Racing (Rubin, Morais, Smits), Yamaha YZF-R1, +10

16. Mana-au Competition (Schmidt, Fetz, Lamire), Honda CBR1000 RR-R, +10

18. 3ART Best of Bike (Westmoreland, Mohr, Vietti-Ramus), Yamaha YZF-R1 (SST), +13

22. Pitlane Endurance (Kofler, De Vleeschauwer, Koskinen), Yamaha YZF-R1 (SST), +15

33. JOJ Racing Parts (Heinrich, Mouton, Vermaas), Kawasaki ZX10R, +23

WM-Stand EWC nach 2 von 4 Rennen:

1. YART Yamaha, 88 Punkte

2. Kawasaki Webike Trickstar, 70

3. BMW Motorrad World Endurance, 69

4. F.C.C. TSR Honda, 58

5. ERC Endurance, 58

6. Yoshimura SERT Motul, 52

7. Maxxess by BMRT, 40

8. Team Bolliger Switzerland, 35

9. ELF Marc VDS/KM99, 25

10. Motobox Kremer Racing, 24

11. Mana-au Competition, 24

12. Team Tati AVA6, 18

13. Team PMS99 Yamaha Service, 13

14. Wojcik Racing Team, 9

15. Kingtyre Fullgas Racing, 8

16. Maco Racing Team, 7

17. LRP Poland, 6

18. JOJ Racing Parts, 5

WM-Stand Superstock:

1. National Motos Honda, 81

2. Team 18 Pompiers Igol, 60

3. 3ART Best of Bike, 56

4. Team Etoile, 51

5. Dafy Rac-41, 49

6. Honda No Limits, 37

7. Champion-MRP-Tecmas, 35

8. Team 33 Louit April Moto, 31