Neu in der Endurance-WM: Das ist JOJ Racing

Neben ERC Endurance (BMW) und Motobox Kremer Racing (Yamaha) geht 2025 ein weiteres deutsches Team in der Endurance-WM an den Start: JOJ Racing aus Sinntal nimmt mit eienr Kawasaki ZX-10R die Herausforderung an.

Das JOJ Racing Team fuhr in Spa-Francorchamps im Juni zum ersten Mal in der Endurance-WM mit. Die Kawasaki-Truppe sammelte beim Rennen in Belgien vor einem Monat erste Erfahrungen in der EWC-Klasse, konnte das Rennen von Startplatz 36 aufnehmen und nach einem turbulenten Rennverlauf auf Platz 33 beenden. Das Fahrertrio Freddie Heinrich, Maurice Mouton und Daniel Vermaas lag sogar zwischenzeitlich auf Platz 24 von 44 Mannschaften.

«Nach einem guten Start ist Maurice in Spa einen sehr guten Stint gefahren und übergab die Kawasaki auf Platz 29 an Daniel, der auch einen sehr konstanten Run hatte und nach 17 Runden an Freddie übergab. Er hat es direkt richtig laufen lassen und mit einer 2:26,833 min direkt mal unsere schnellste Runde gefahren. Nach seinem Stint übergab er an Maurice auf Rang 24 liegend», blickte Teamchef Janik Kaufmann auf das vom Wetter durchwachsene Rennen in Belgien zurück. «Leider ging dann das Chaos los. Während des zweiten Stints von Maurice hat der Regen eingesetzt. Leider ist er hierbei in der Eau Rouge gestürzt und das Bike in der Streckenbegrenzung eingeschlagen. Dabei haben wir 28 min verloren, bis das Bike endlich zum Reparieren bei uns war. Der Sturzschaden war schnell behoben, sodass wir nach 5 min weiterkämpfen konnten.»

Das Debüt fand für den WM-Neuling ein versöhnliches Ende. «Es hieß dann nur noch Runden abspulen und keine Fehler mehr machen. Da es anschließend komplett nass war, war dies leichter gesagt als getan», erklärte der Deutsche. «Dennoch haben es die drei Jungs sehr gut gemacht. Zieleinlauf war auf Platz 33. Am Ende sehr gut für unser erstes WM-Erlebnis, wenn auch nach dem Zwischenstand nach zwei Stunden etwas enttäuschend. Nichts desto trotz, wie sagt man so schön? Krone richten und weitermachen.»

Doch wo kommt die JOJ-Mannschaft eigentlich her? Gegründet wurde das Team 2019 und erste Einsätze wurden im Deutschen Langstrecken Cup (DLC) absolviert. 2019 und 2021 wurde die Mannschaft Vizemeister, 2023 und 2024 konnte der Titel in Deutschlands höchster Endurance-Serie gefeiert werden. Neben der EWC startet JOJ Racing auch 2025 im DLC.

«Der Auftakt in Hockenheim war durchwachsen, wir waren zwar mit Abstand die Schnellsten, hatten aber leider ein wenig Pech mit einem Reifenschaden und einem Sturz auf einer Ölspur, somit Platz 3», fasste Kaufmann zusammen. «Jetzt hat es uns zu unserem ersten EWC-Lauf nach Spa gespült und wir haben beim 24-Stunden-Rennen in Barcelona teilgenommen, aber leider nicht das Ziel erreicht. Nun heißt es, das Team weiter aufzubauen und vorzubereiten eventuell für den Bol d’Or im September. Und dann nächstes Jahr, wenn alles passt, peilen wir eine komplette Saison der europäischen EWC-Rennen an.»

8h Spa, Rennergebnis (7. Juni):

1. F.C.C. TSR Honda (Techer, Hada, Perolari), Honda CBR1000 RR-R, 188 Runden

2. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Guintoli, Odendaal), BMW M1000RR, + 50,026 sec

3. YART Yamaha (Fritz, Hanika, O'Halloran), Yamaha YZF-R1, +1 Runde

4. Yoshimura SERT Motul (Black, Masson, Linfoot), Suzuki GSX-R1000R, +1

5. Kawasaki Webike Trickstar (Gamarino, Leblanc, Di Meglio), Kawasaki ZX10R, +4

6. ERC Endurance (Mikhalchik, Foray, Checa), BMW M1000RR, +4

7. Tati Team AVA6 (Clere, McPhee, Nesbitt), Honda CBR1000 RR-R, +5

8. Champion-MRP-Tecmas (Bühn, Soomer, Mercado), BMW M1000RR (SST), +6

9. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Romero, Toledo), Kawasaki ZX10R, +6

10. Team 18 Pompiers Igol (De La Vega, Guittet, Pellizotti), Yamaha YZF-R1 (SST), +7



Ferner:

15. Motobox Kremer Racing (Rubin, Morais, Smits), Yamaha YZF-R1, +10

16. Mana-au Competition (Schmidt, Fetz, Lamire), Honda CBR1000 RR-R, +10

18. 3ART Best of Bike (Westmoreland, Mohr, Vietti-Ramus), Yamaha YZF-R1 (SST), +13

22. Pitlane Endurance (Kofler, De Vleeschauwer, Koskinen), Yamaha YZF-R1 (SST), +15

33. JOJ Racing Parts (Heinrich, Mouton, Vermaas), Kawasaki ZX10R, +23

WM-Stand EWC nach 2 von 4 Rennen:

1. YART Yamaha, 88 Punkte

2. Kawasaki Webike Trickstar, 70

3. BMW Motorrad World Endurance, 69

4. F.C.C. TSR Honda, 58

5. ERC Endurance, 58

6. Yoshimura SERT Motul, 52

7. Maxxess by BMRT, 40

8. Team Bolliger Switzerland, 35

9. ELF Marc VDS/KM99, 25

10. Motobox Kremer Racing, 24

11. Mana-au Competition, 24

12. Team Tati AVA6, 18

13. Team PMS99 Yamaha Service, 13

14. Wojcik Racing Team, 9

15. Kingtyre Fullgas Racing, 8

16. Maco Racing Team, 7

17. LRP Poland, 6

18. JOJ Racing Parts, 5