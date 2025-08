8h Suzuka: Honda dank Zarco-Rekordrunde auf Pole

Johann Zarco sorgte auf der Werks-Honda für die Bestzeit beim Top-10-Trial für das Acht-Stunden-Rennen in Suzuka. Der Franzose setzte sich in einem epischen Kampf gegen Yamaha-Ass Andrea Locatelli durch.

Das dritte Event der Endurance-WM-Saison 2025 in Suzuka ist zweifelsohne ein Highlight. Neben den Top-Piloten aus der EWC, geben sich auch MotoGP- und Superbike-WM-Piloten die Ehre. Am Samstag stand um 8.30 Uhr (MESZ) das Top-10-Trial auf der ehemaligen GP-Strecke auf dem Plan, um die Startaufstellung für die 46. Ausgabe der «Suzuka 8 Hours» zu bestimmen.

Teilnehmen durften die besten zehn Teams der vorangegangenen Qualifyings. Unter anderen waren das die permanenten Teams YART, BMW Motorrad und Yoshimura SERT und die für Suzuka gebildeten Spitzenteams direkt von Honda und Yamaha. Auch Ducati hatte mit der Mannschaft von Yukio Kagayama ein heißes Eisen im Feuer um die Pole-Position.

Aufgeteilt wurde die Session in zwei Teile: Zunächst durften die Plätze 10 bis 6 aus den Qualifyings ihre jeweils zwei schnellsten Piloten auf die Strecke schicken. Jeder Pilot hatte eine schnelle Runde und dabei die gesamte Strecke für sich alleine. So konnte sich nach diesem Durchgang das Team SDG HARC-PRO Honda an die Spitze setzen. Yuki Kunii absolvierte die schnellste Runde auf dem 5,8 km langen Kurs in 2:05,477 min. Direkt dahinter Das BMW-Werksteam mit einer Rundenzeit von Michael van der Mark, die nur 0,031 sec langsamer war als die des Honda-Piloten. SDG-Ducati Kagayama kam mit Leon Haslam zu diesem Zeitpunkt auf Platz 3, ATJ Docomo Business (Honda) und Astemo Pro Honda landeten auf den Plätzen 4 und 5.

Zum Vergleich: Der Rundenrekord wurde am Vortag von BMW-Pilot Naomichi Uramoto (AutoRace Ube Racing Team) mit einer Zeit von 2.04,796 min aufgestellt. Im letzten Jahr fuhr Marvin Fritz auf der YART-Yamaha in 2:05,130 zur Pole-Position.

Nach einer kurzen Pause schickten die Top-5-Teams ihre schnellsten Jungs auf die Strecke – mittlerweile lag die Außentemperatur bei 36 Grad und die Luftfeuchtigkeit wurde mit über 60 Prozent angegeben.

Für WM-Leader YART lief das Top-10-Trial nicht nach Wunsch. Weder Karel Hanika, noch Marvin Fritz blieben fehlerfrei und so gelang am Ende nur eine Zeit von 2:05,729 min. Auch für Yoshimura SERT lief es nicht besser. Cocoro Atsumi und Dan Linfoot fuhren mit der GSX-R1000R nur 2:06,247 min auf dem Suzuka Circuit.

Beim Kampf um die Pole-Position hatten am Ende nur die Top-Teams Yamaha Racing und Honda HRC ein Wörtchen mitzureden. Beim Versuch, eine neue Bestzeit hinzulegen, passierte Jack Miller Ausgangs der letzten Schikane ein folgenschwerer Fehler auf der R1. Der Australier hatte zuvor in allen Sektoren die Bestzeit erzielt, stürzte aber dann und musste die Maschine wieder vom Asphalt aufheben. Somit hatte Takumi Takahashi die zwischenzeitliche Bestzeit auf der Honda erzielt. Doch im letzten Anlauf duellierten sich Andrea Locatelli und Johann Zarco um die Spitzenposition.

Während der Superbike-WM-Pilot die Yamaha mit einer Zeit von 2:04,316 min zur provisorischen Pole fuhr, konnte MotoGP-Star Johann Zarco die Fireblade von HRC noch einmal schneller um die Strecke, die in Form einer liegenden Acht angelegt ist, umrunden. Der französische zweifache MotoGP-Laufsieger fuhr 2.04,290 min und sorgte somit für einen neuen Rundenrekord.

Die Pole-Position für das Rennen am Sonntag (ab 4.30 Uhr MESZ) ging somit an die Hausherren von Honda mit Johann Zarco und Takumi Takahashi vor dem Yamaha-Werksteam mit Jack Miller, Andrea Locatelli und Katsuyuki Nakasuga. Bereits sieben Zehntelsekunden dahinter platzierte sich das BMW-Team AutoRace Ube mit Loris Baz, Davey Todd und Naomichi Uramoto.

Tie Top-5 und damit die Punkteränge komplettierten SDG Team HARC-Pro mit Teppei Nagoe, Keito Abe und Yuki Kunii vor dem BMW-Werksteam mit Markus Reiterberger, Michael van der Mark und Steven Odendaal.

8h Suzuka, Ergebnis Top-10-Trial (2. August):

1. Honda HRC (Zarco, Takahashi), Honda CBR1000 RR-R, 2:04,290 min

2. Yamaha Racing Team (Nakasuga, Miller, Locatelli), Yamaha YZF-R1, +0,026 sec

3. AutoRace Ube Racing (Uramoto, Bay, Todd), BMW M1000RR, +0,711

4. SDG Team HARC-Pro. Honda (Nage, Abe, Kunii), Honda CBR1000 RR-R, +1,187

5. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, van der Mark, Odendaal), BMW M1000RR, +1,218

6. YART Yamaha (Fritz, O'Halloran, Hanika), Yamaha YZF-R1, +1,439

7. Yoshimura SERT Motul (Black, Linfoot, Atsumi), Suzuki GSX-R1000R, +1,957

8. SDG-Ducati Team Kagayama (Mizuno, Schrötter, Haslam), Ducati Panigale V4R, +2,033

9. Team TJ with Docomo Business (Iwata, Suzuki, Kunimine), Honda CBR1000 RR-R, +2,041

10. Astemo Pro Honda SI Racing (Nozane, Arakawa, Yamanaka), Honda CBR1000 RR-R, +2,291



Ferner / weitere Startaufstellung:

13. Kawasaki Webike Trickstar (di Meglio, Ramos, Leblanc), Kawasaki ZX10R

14. F.C.C. TSR Honda (Techer, Perolari, Hada), Honda CBR1000 RR-R

15. S-Pulse Dream Racing (Ogata, Folger, Hamahara), Suzuki GSX-R1000R

18. ELF Marc VDS/KM99 (Marino, de Puniet, Guarnoni), Yamaha YZF-R1

19. ERC Endurance (Mikhalchik, Foray, Checa), BMW M1000RR

41. Motobox Kremer Racing (Rubin, Morais, Smits), Yamaha YZF-R1

WM-Stand EWC nach Top-10-Trial Suzuka:

1. YART Yamaha, 88 Punkte

2. Kawasaki Webike Trickstar, 70

3. BMW Motorrad World Endurance, 70

4. F.C.C. TSR Honda, 58

5. ERC Endurance, 58

6. Yoshimura SERT Motul, 52

7. Maxxess by BMRT, 40

8. Team Bolliger Switzerland, 35

9. ELF Marc VDS/KM99, 25

10. Motobox Kremer Racing, 24

11. Mana-au Competition, 24

12. Team Tati AVA6, 18

13. Team PMS99 Yamaha Service, 13

14. Wojcik Racing Team, 9

15. Kingtyre Fullgas Racing, 8

16. Maco Racing Team, 7

17. LRP Poland, 6

18. JOJ Racing Parts, 5

19. Honda HRC, 5

20. Yamaha Racing Team, 4

21. AutoRace Ube Racing, 3

22. SFG Team HARC-Pro., 2