8h Suzuka: Kampf Honda gegen Yamaha im Livestream

Die «Suzuka 8 Hours» werden am Sonntag zum 46. Mal ausgetragen. Honda und Yamaha sind die Favoriten auf den Sieg in Japan vor heimischer Kulisse. SPEEDWEEK.com fasst zusammen, wo das Rennen auch in Europa zu sehen ist.

Seit Mittwoch sind die EWC-Stars in Suzuka unterwegs, um sich für das Acht-Stunden-Rennen am Sonntag bestmöglich vorzubereiten. Dabei wurde in den Trainings und Qualifyings eins ganz klar: Der Sieg auf dem 5,8 km langen Formel-1-Kurs geht wohl nur über die Werksteams von Honda und Yamaha.

Das Team Honda HRC holte sich am Samstag die Pole-Position für den dritten Lauf der FIM Endurance-WM. MotoGP-Star Johann Zarco umrundete den Kurs bei 36 Grad Außentemperatur mit einer Rekordzeit von 2:04,290 min und setzte sich um 0,026 Sekunden gegen Superbike-WM-Pilot Andrea Locatelli auf der Werks-Yamaha durch.

Honda gewann die letzten drei Ausgaben des prestigeträchtigen Events in der eigenen Heimat. Johann Zarco gehörte letztes Jahr zum siegreichen Team, Takumi Takahashi ist mit sechs Triumphen der erfolgreichste Fahrer in Suzuka. Yamaha konnte zuletzt 2018 gewinnen, damals steuerten Michael van der Mark, Alex Lowes und Katsuyuki Nakasuga die R1. Neben Nakasuga, der vier Suzuka-Siege auf seinem Konto hat, sind mit Jack Miller und Andrea Locatelli zwei weltbekannte Stars für den Hersteller aus Iwata gesetzt.

Insgesamt ist Honda mit 30 Siegen in Suzuka unangefochten an der Spitze der Siegerliste zu finden. Doch Yamaha möchte seinen neunten Erfolg am Sonntag hinzufügen, um den Erzrivalen auf der hauseigenen Strecke zu schlagen. Doch neben Yamaha und Honda überzeugte in dieser Woche noch ein Team: AutoRace Ube Racing steht mit Isle of Man TT-Sieger Davey Todd, Loris Baz und dem schnellen Lokalmatadoren Naomichi Uramoto auf Startplatz 3 und damit noch vor dem BMW-Werksteam. Hier könnte es eine Überraschung geben, frei nach dem Motto: Streiten sich zwei, freut sich der Dritte.

Von den permanenten EWC-Teams steht das BMW Motorrad World Endurance Team dank Superbike-WM-Pilot Michael van der Mark auf Platz 5 als beste Mannschaft da. Gemeinsam mit Markus Reiterberger und Steven Odendaal möchte der Niederländer sicherlich ein Podestplatz erklimmen. Van der Mark hat bereits viermal in Suzuka gewonnen.

Für die Fans in Europa heißt es am Sonntag früh aufstehen, denn um 4.30 Uhr (MESZ) geht es auf dem Suzuka Circuit los. Um live dabei zu sein, gibt es mehrere Möglichkeiten. Über den Online-Service ServusTV On steht ab 4.15 Uhr ein kostenloser Livestream für alle Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz bereit. Das Rennen wird vollständig (Zieleinlauf um 12.30 Uhr) und ohne Werbepausen übertragen mit englischem Kommentar.

Über den meist kostenpflichtigen Sender Eurosport 2 kann der dritte WM-Lauf 2025 ab 4 Uhr auch im TV angesehen werden. Zwar sind dabei Werbeunterbrechungen enthalten, doch zumindest gibt es einen deutschen Kommentar. Wer auf die Werbepausen verzichten möchte kann über Discovery Plus (ebenfalls kostenpflichtig) das Rennen in voller länge mit demselben Kommentar streamen.