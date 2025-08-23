Scheeßel: Sammy Halbert siegt bei Flat-Track-WM

Der US-Amerikaner Sammy Halbert gewann in Scheeßel (D) den vierten von insgesamt sechs WM-Läufen zur Flat-Track-WM und rückte damit auf Platz 2 vor. Gesamtführender bleibt der Tscheche Ervin Krajcovic.

Vor den letzten beiden Durchgängen auf Speedwaybahnen in Vasad (H) und Pardubice (CZ) wurde jetzt in Scheeßel erstmals auf einer Langbahn gefahren und dann gleich auf dem ultraschnellen 1000 Meter langen Eichenring im niedersächsischen Landkreis Rotenburg-Wümme. Die Verantwortlichen beim MSC Eichenring Scheeßel hatten sparsam mit zirka 300 Zuschauern gerechnet. Ein paar mehr wurden es dann doch und sie brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen.

Zwölf Vorläufe, ein Last-Chance-Heat und ein Finale wurden gefahren. In den Vorläufen waren jeweils acht Piloten am Start. Im Last-Chance-Heat waren acht am Band, die Deutschen Marius Kircher und Nikita Alyani konnten wegen vorherigen Ausrutschern hier nicht mehr antreten.

Das Finale mit zwölf Fahrern war eine Sache von Sammy Halbert (38). Der US-Boy gilt als einer der begabtesten, aggressivsten und aufregendsten Rennfahrer im gesamten amerikanischen Flat-Track. Halbert war der Beste in Scheeßel. Er gewann auf seiner Harley-Davidson alle seine vier Vorläufe und das entscheidende Finale. Im Gesamtklassement ist er bis auf zwei Punkte an WM-Leader Ervin Krajcovic heran gerückt.

Der Eichenring war in brilianter Verfassung. Die Bahn war trotz vorheriger kurzer Regenfälle trocken und nach dem Gerangel in der ersten Kurve entzerrte sich das Feld jeweils in der Folge über die sechs Runden, ähnlich wie bei Langbahnrennen. «Das kann man sich gut angucken, vor allem der Sound ist sehr gut«, so die Fans am Rande zu SPEEDWEED.com, «aber Bahnsport, wie wir ihn kennen, ist es nicht wirklich.»

Ergebnisse Flat-Track-WM Scheeßel:

1. Sammy Halbert (USA), 26 WM Punkte. 2. Kevin Corradetti (I), 22. 3. Tim Neave (GB), 20....15. Christian Stange (D), 6. 16. Markus Jell (D), 5. ...19. Marius Kircher (D), 2. 20. Nikita Alyani (D), 1.