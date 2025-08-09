Bad Hersfeld: Venus/Eibl makellos zum deutschen Titel

Markus Venus und Beifahrer Markus Eibl vom RSC Pfarrkirchen dominierten die DMSB-Meisterschaften Seitenwagen in Bad Hersfeld. Fünf Läufe, fünf Siege. Bahnpokalsieger bei den B-Solisten wurde Marcel Sebastian.

Einen gelungenen Rennabend konnte der MSC Bad Hersfeld in seinen Annalen verbuchen. Die Nordhessen richteten am Samstagabend unter Flutlicht auf ihrer Grasbahn Vorm Laufholz die DMSB-Meisterschaft der Seitenwagenklasse und den Bahnpokal der nationalen B-Lizenz aus und hatten darüber hinaus ein Top-Fahrerfeld der internationalen Solisten im Programm.

Markus Venus und Beifahrer Markus Eibl waren wieder mal eine Klasse für sich. Die beiden Niederbayern, amtierende Europameister, gewannen ihre drei Vorläufe, das Semifinale 1 und auch den Endlauf in eindeutiger Manier. Noch im Vorjahr hatten sie im gleichen Prädikat auf ihrer Heimbahn in Pfarrkirchen Pech, als ihr Gespann nach drei Vorlaufsiegen den Geist aufgab und sie Manuel Meier und Beifahrerin Lena Siebert den Titel überlassen mussten.

Meier/Siebert wurden diesmal Zweite vor Markus Brandhofer und Beifahrerin Sandra Mollema, Achim Neuendorf/Joachim Schnaitter und Raphael San Millan/Benedikt Zapf.

Bei den Internationalen Solisten lagen Andrew Appleton und Jacob Bukhave nach drei Vorläufen mit je 14 Punkten gleichauf. Im Finale aber triumphierte der Brite vor dem Dänen und holte sich den Tagessieg. Dritter wurde der Deutsche Langbahnmeister Stephan Katt.

Bahnpokalsieger in der nationalen Solo-Lizenzklasse wurde Marcel Sebastian vom DMSC Bielefeld. Der Westfale gewann seine drei Vorläufe, das Semifinale 1 und auch das Finale. Zweiter wurde hier der Südbadener Morris San Millan vor Dennis Helfer aus Hertingen.

Ergebnisse DMSB-Meisterschaft Seitenwagen:

1. Markus Venus/Markus Eibl, 20 Punkte. 2. Manuel Meier/Lena Siebert. 16. 3. Markus Brandhofer/Sandra Mollema, 15. 4. Achim Neuendorf/Joachim Schnaitter, 13. 5. Raphael San Millan/Benedikt Zapf, 10. 6. David Kolb/Pascal Hillmann, 7. 7. Nicole Standke/Alexander Herrmann, 4. 8. Jens Lorei/Jack Düringer, 3. 9. Moritz Straub/Patrick Löffler. 2. 10. Ingo Duttine/Katrin Schmidt, 0.

Semifinale 1: 1. Venus/Eibl, 4 Punkte. 2. Brandhofer/Mollema, 3. 3. San Millan/Zapf, 2. 4. Straub/Löffler, 1. 5. Lorei/Düringer, 0.

Semifinale 2: 1. Meier/Siebert, 4. 2. Neuendorf/Schmaitter, 3. 3. Kolb/Hillman, 2. 4. Standke/Herrmann, 1. 5. Duttine/Schmidt, 0.

Finale: 1. Venus/Eibl. 2. Brandhofer/Mollema. 3. Meier/Siebert. 4. Neuendorf/Schnaitter. 5. San Millan/Zapf.

Ergebnisse I-Solo Bad Hersfeld:

1. Andrew Appleton (GB), 19 Punkte. 2. Jacob Bukhave (DK), 18. 3. Stephan Katt (D), 11. 4. Tero Aarnio (FIN), 10. 5. Paul Cooper (GB), 10. 6. Daniel Spiller (D), 8. 7. Mario Niedermeier (D), 7. 8. William Kruit (NL), 7. 9. Jens Benneker, (D), 6. 10. Jörg Tebbe (D), 4. 11. Callum Walker (GB), 1. 12. Fabian Wachs (D), 0.

Finale: 1. Appleton, 2. Bukhave, 3. Aarnio, 4. Cooper, 5. Katt, 6. Kruit.

Ergebnisse Bahnpokal B-Solo Bad Hersfeld:

1. Marcel Sebastian, 15 Vorlaufpunkte/25 Punkte gesamt. 2. Morris San Millan, 13/22. 3. Dennis Helfer, 12, 19. 4. Magnus Czekely, 11/17. 5. Marvyn Katt, 7/10. 6. Kevin Lück, 6/9. 7. Maximilian Gammel, 8/8. 8. Jeremias Ramus, 5/7. 9. Sebastian Adorjan, 5/5. 10. Erik Bostin, 4/5. 11. René Hasenfratz, 1/4. 12. Lando Michaelis, 2/2.

Semifinale 1: 1. Sebastian, 2. Czekely, 3. Hasenfratz, 4. Ramus.

Semifinale 2: 1. San Millan, 2. Helfer, 3. Lück, 4. Katt, 5. Bostin , 6. Michaelis.

Finale: 1. Sebastian, 2. San Millan, 3. Helfer, 4. Czekely, 5. Katt, 6. Lück.