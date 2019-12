Formel 1

Rückblick 2019: Die Team-Duelle der Top-3

Der Stallgefährte ist der erste Gegner jedes Rennfahrers. Deshalb gehen wir der Frage nach: Wer konnte sich in der Formel-1-Saison 2019 gegen seinen Teamkollegen durchsetzen?

Auch in diesem Jahr brachten die Teamduelle in der Formel 1 einige Überraschungen hervor. Für die grösste sorgte Ferrari-Aufsteiger Charles Leclerc, der sich bei Ferrari gegen seinen sehr viel erfahreneren Teamkollegen Sebastian Vettel durchsetzen konnte. Der 22-jährige Monegasse holte zwei Siege und acht weitere Podestplätze und belegte am Ende den vierten WM-Rang.

Vettel musste sich hingegen mit einem Sieg und dem fünften Platz in der Gesamtwertung begnügen. Allerdings wurde der Deutsche in Kanada durch eine umstrittene Strafe um den Sieg gebracht. Der vierfache Weltmeister unterlag allerdings auch im Qualifying-Duell mit 9:12 gegen seinen schnellen Stallgefährten, der sich sieben Mal die Pole sichern konnte.

Je fünf Mal standen die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas in der abgelaufenen Saison auf der Pole. Im Qualifying-Duell (14:7) und auch im Renntrimm (15:6) hatte bei den Silbernen wie erwartet auch in diesem Jahr Champion Hamilton die Nase klar vorn. Der Brite holte elf Siege, 17 Podestplätze und seinen sechsten WM-Titel, sein finnischer Stallgefährte kam auf vier Siege und stand insgesamt 15 Mal auf dem Podest. Das reichte für den zweiten WM-Rang vor Max Verstappen.

Der Red Bull Racing-Pilot musste sich im Verlauf des Jahres gleich gegen zwei Teamkollegen behaupten – was er auch tat: Bis zur Sommerpause fuhr er an der Seite des Franzosen Pierre Gasly, der sein Cockpit nach zwölf Saisonläufen allerdings für den schnellen Rookie Alex Albon räumen musste.

Der Londoner machte eine gute Figur, schaffte es allerdings nicht aufs Podest. Immerhin kam er dem Treppchen beim letzten Saisonlauf in Brasilien sehr nahe. Eine späte Kollision mit Lewis Hamilton warf ihn aber letztlich bis auf den 14. Platz zurück. Im Qualifying-Duell konnte er sich wie sein Vorgänger auch nur einmal gegen Verstappen durchsetzen. In seinen neun Einsätzen für das Red Bull Racing Team holte er insgesamt 76 Punkte, Verstappen sammelte im gleichen Zeitraum 97 Zähler.

Formel-1-WM 2019, Fahrer

1. Lewis Hamilton, Mercedes, 413 Punkte. 2. Valtteri Bottas, Mercedes, 326. 3. Max Verstappen, Red Bull Racing 278. 4. Charles Leclerc, Ferrari, 264. 5. Sebastian Vettel, Ferrari 240. 6. Carlos Sainz, McLaren, 96. 7. Pierre Gasly, Toro Rosso, 95. 8. Alex Albon, Red Bull Racing, 92. 9. Daniel Ricciardo, Renault, 54. 10. Sergio Pérez, Racing Point, 52. 11. Lando Norris, McLaren, 49. 12. Kimi Räikkönen, Alfa Romeo, 43. 13. Daniil Kvyat, Toro Rosso, 37. 14. Nico Hülkenberg, Renault, 37. 15. Lance Stroll, Racing Point, 21. 16. Kevin Magnussen, Haas, 20. 17. Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo, 14. 18. Romain Grosjean, Haas, 8. 19. Robert Kubica, Williams, 1. 20. George Russell, Williams, 0.

Formel-1-WM 2019, Teams

1. Mercedes, 739 Punkte. 2. Ferrari, 504. 3. Red Bull Racing, 417. 4. McLaren, 145. 5. Renault, 91. 6. Toro Rosso, 85. 7. Racing Point, 73. 8. Alfa Romeo, 57. 9. Haas, 28. 10. Williams, 1.