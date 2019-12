Formel 1

Lewis Hamilton: Weiterer Schumacher-Rekord in Sicht

​Welche Fahrer haben in der Geschichte der Formel 1 die meisten Rennen für den gleichen Konstrukteur bestritten? Lewis Hamilton kann 2021 einen weiteren Rekord von Michael Schumacher knacken.

Der Engländer Lewis Hamilton knabbert nach und nach an den Bestmarken des grossen Michael Schumacher. Er liegt nur noch einen WM-Titel hinter dem siebenfachen Weltmeister aus Deutschland, bei den Siegen heisst es 91:84 für Schumi.

Sollte Hamilton über 2020 hinaus bei Mercedes verlängern, dann wird ein weiterer Rekord von Schumi fällig: jener des treuesten Formel-1-Fahrers. Michael Schumacher hat für Ferrari 180 WM-Läufe bestritten, Hamilton steht bei 140. Damit ist Lewis von den aktiven Fahrern der treueste. Schon 2020 wird er in dieser Tabelle auf Rang 2 vorrücken.

Wir wollen wieder einmal zeigen, welche Piloten am meisten Rennen für den gleichen Rennstall bestritten habe. Dabei finden wir viele Piloten der Neuzeit vorne, was uns wenig verblüffen sollte – denn heute finden viel mehr Formel-1-Rennen statt als früher. Hier die Liste jener 20 Fahrer, die am längsten bei ihren Teams ausharrten, dazu einige weitere aktive Piloten.

1. Michael Schumacher (D) 180

Ferrari, 1996–2006



2. Kimi Räikkönen (FIN) 151

Ferrari, 2007–2009 und 2014–2018



3. David Coulthard (GB) 150

McLaren, 1996–2004



4. Lewis Hamilton (GB) 140

Mercedes, 2013–heute



5. Felipe Massa (BR) 139

Ferrari, 2006–2013



6. Nico Rosberg (D) 136

Mercedes, 2010–2016



7. Jenson Button (GB) 136

McLaren, 2010–2017



8. Jacques Laffite (F) 132

Ligier, 1976–1982 und 1985/1986



9. Mika Häkkinen (FIN) 131

McLaren, 1993–2001



10. Mark Webber (AUS) 129

Red Bull Racing, 2007–2013



11. Sebastian Vettel (D) 113

Red Bull Racing, 2009-2014



12. Lewis Hamilton (GB) 110

McLaren, 2007–2012



13. Alain Prost (F), 107

McLaren, 1980 und 1984–1989



14. Nelson Piquet (BR) 106

Brabham, 1978–1985



15. Fernando Alonso (E) 105

Renault, 2003–2006 sowie 2008/2009



16. Pierluigi Martini (I) 102

Minardi, 1985, 1988–1991 und 1993–1995



17. Rubens Barrichello (BR) 102

Ferrari, 2000–2005



18. Sebastian Vettel (D) 101

Ferrari, 2015–heute



19. Daniel Ricciardo (AUS) 100

Red Bull Racing, 2014–2018



20. Sergio Pérez (MEX) 99

Force India/Racing Point, 2014–heute



Ferner:



35. Romain Grosjean (F) 81

Haas, 2016–heute



41. Max Verstappen (NL) 79

Red Bull Racing, 2016–heute



50. Daniil Kvyat (RU) 72

Toro Rosso, 2013/2014 sowie 2016/2017 und 2019–heute



67. Valtteri Bottas (FIN) 62

Mercedes, 2017–heute



68. Kevin Magnussen (DK) 62

Haas, 2017–heute