Formel 1

Valtteri Bottas: «Versuche von Hamilton zu lernen»

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas kam seinem Teamkollegen Lewis Hamilton 2019 in der WM-Tabelle 2019 näher denn je. Doch damit begnügt sich der WM-Zweite nicht. Er will möglichst viel von seinem Stallgefährten lernen.

Vier GP-Siege, 5 Poles und 15 Podestplätze – Valtteri Bottas’ 2019er-Saisonbilanz kann sich sehen lassen. Der Finne, der 2018 noch mit dem fünften Platz in der Endabrechnung hatte Vorlieb nehmen müssen, schloss die WM im vergangenen Jahr auf dem zweiten Platz hinter seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton ab. Dieser schaffte allerdings elf Siege und stand 17 Mal auf dem Treppchen.

Kein Wunder also, dass der sechsfache Champion auch für seinen Stallgefährten als Vorbild dient. Gegenüber F1 Racing gesteht der stille Finne: «Ich hätte schon gerne mehr Siege gefeiert.» Gleichzeitig stellt er sich ein gutes Zeugnis für die abgelaufene Saison aus: «Im Qualifying und auch im Rennen war ich besser als im Jahr davor. Aber ich spüre – und das ist auch eine Tatsache – dass ich noch besser werden kann.»

Das sei immer sein Ziel, das er auch in der Saison 2020 verfolgen werde, betont der 30-Jährige, der sich Mut macht: «Ich habe in den vergangenen drei Jahren sehr viel dazugelernt und bin immer noch dabei, mehr zu erfahren. Ich denke, jeder Fahrer träumt davon, Teil eines so grossartigen Teams zu sein. Denn wenn du in einem solchen Umfeld hart arbeitest und alle Mittel nutzt, dann kannst du dich fahrerisch deutlich verbessern.»

Auch Teamkollege Hamilton leistet dabei Schützenhilfe, wie Bottas betont: «Natürlich muss jeder seinen eigenen Weg finden und diesen auch gehen, aber ich wäre verrückt, wenn ich nicht versuchen würde, von meinem Teamkollegen zu lernen, speziell wenn es sich dabei um Hamilton handelt. Ich nutze jede Gelegenheit, um beim Fahren oder Abstimmen des Autos etwas von ihm zu lernen. Und in unserem Team gehen wir zum Glück sehr offen miteinander um, wir diskutieren alles offen. Deshalb ist es gut, ihn als Teamkollegen zu haben.»

Startzeiten 2020

15. März: Melbourne/AUS, 16.10h Lokalzeit (= 6.10h europäische Zeit)

22. März: Bahrain/BRN, 18.10h (16.10h)

5. April: Hanoi/VN, 14.10h (9.10h)

19. April: Shanghai/RCH, 14.10h (8.10h)

3. Mai: Zandvoort/NL, 15.10h

10. Mai: Montmeló bei Barcelona/E, 15.10h

24. Mai: Monte Carlo/MC, 15.10h

7. Juni Baku/AZ, 16.10h (14.10h)

14. Juni: Montreal/CDN, 14.10h (20.10h)

28. Juni: Le Castellet/F, 15.10h

5. Juli: Spielberg/A, 15.10h

19. Juli: Silverstone/GB, 15.10h (16.10h)

2. August: Mogyoród bei Budapest/H, 15.10h

30. August: Francorchamps/B, 15.10h

6. September: Monza/I, 15.10h

20. September: Singapur/SGP, 20.10h (14.10h)

27. September: Sotschi/RUS, 14.10h (13.10h)

11. Oktober: Suzuka/J - steht noch nicht fest

25. Oktober: Austin/USA, 14.10h (20.10h)

1. November: Mexico City/MEX, 13.10h (20.10h)

15. November: São Paulo/BR, 14.10h (18.10h)

29. November: Abu Dhabi/UAE, 17.10h (14.10h)