Formel 1

F1 2020: Neuer McLaren wird am 13. Februar enthüllt

Das McLaren-Team bestätigt, was Lando Norris während eines Livestreams bereits offenbart hat. Der neue GP-Renner wird am 13. Februar im Formel-1-Werk des britischen Sportwagenbauers in Woking präsentiert.

Für den inszenierten Faux-Pas, den das McLaren-Team mit Lando Norris vor laufender Kamera präsentierte, erntete die Mannschaft von CEO Zak Brown in den sozialen Medien viel Applaus. In einem Livestream des teameigenen YouTube-Kanals platzte der junge Brite in eine Sitzung einiger seiner Kollegen im McLaren Technology Centre.

Dort enthüllte er «zufällig» vor Tausenden von Zuschauern den Präsentationstermin für den 2020er-Renner von McLaren. «Ich habe gehört, es soll der 13. Februar sein, ja, Zak sagte mir, es ist der Dreizehnte», verriet der 20-Jährige aus Bristol, bevor der Livestream werbewirksam unterbrochen wurde. Kurz darauf folgte dann die offizielle Bestätigung des Teams.

Norris hofft, dass sein neuer Dienstwagen vor allem in den Kurven besser sein wird, denn das war die grosse Schwäche des Vorgängers, wie er ann der Autosport International Show verraten hatte. «Wir hatten gerade zu Jahresbeginn etwa zu leiden, und es gab Bereiche, in denen wir ziemlich schwach waren.»

Fast in jeder Kurve haben sich diese gezeigt, erklärte der WM-Elfte, der dennoch zuversichtlich auf seinen neuen Dienstwagen blickt: «Wir haben an diesen Schwächen gearbeitet und was ich bis jetzt gesehen habe, sieht positiv aus. Es geht in die richtige Richtung, aber wir brauchen noch etwas mehr, um wirklich konkurrenzfähig zu sein.»

Immerhin konnte McLaren im vergangenen Jahr grosse Fortschritte erzielen. Am Ende durfte man sich über den vierten WM-Rang in der Team-Wertung und somit den Titel «Best of the Rest» hinter den drei grossen Teams Mercedes, Ferrari und Red Bull Racing, freuen. Norris’ Teamkollege Sainz schaffte es beim zweitletzten Rennen in Brasilien als Dritter sogar aufs Podest – wenn auch erst nach der Strafversetzung von Lewis Hamilton.

DER FORMEL-1-KALENDER 2020

Präsentationen

11. Februar: Ferrari (Maranello)

13. Februar: McLaren (Woking)

14. Februar: AlphaTauri (Salzburg)

Wintertests

19.–21. Februar: Montmeló, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

26.–28. Februar: Montmeló, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

Rennen

15. März: Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

22. März: Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

5. April: Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

19. April: Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

3. Mai: Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

10. Mai: Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

24. Mai: Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC

7. Juni Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

5. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

2. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

6. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE