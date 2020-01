Formel 1

Neuer Silberpfeil von Hamilton: Debüt am 14. Februar

Der neue Mercedes wird am Valentinstag seine Streckenpremiere in Silverstone bestreiten. Der Shakedown findet hinter verschlossenen Türen statt, trotzdem wird die Öffentlichkeit den neuen Silberpfeil zu Gesicht bekommen.

Der neue Dienstwagen von Champion Lewis Hamilton und Teamkollege Valtteri Bottas wird drei Tage nach der Ferrari-Enthüllung am 14. Februar 2020 seine Streckenpremiere bestreiten. Auf dem altehrwürdigen Silverstone Circuit wird der Nachfolger des W10 allerdings nicht vor den Augen der Fans oder Medien ausrücken.

Denn beim Shakedown handelt es sich um eine interne Veranstaltung, in der die Durchführung letzter Systemchecks und das erstellen von Film- und Fotoaufnahmen im Vordergrund stehen, wie das Team mitteilt. Die Fans werden aber nicht leer ausgehen, wie schon im Vorjahr wird die Öffentlichkeit mit vielen Informationen zum neuen Silberpfeil versorgt werden.

Gleichentags wird auch der neue Renner aus Faenza enthüllt. Das bisherige Toro Rosso-Team, das neu unter dem Namen AlphaTauri antritt, wird das Formel-1-Auto von Daniil Kvyat und Pierre Gasly in Salzburg zeigen. Zuvor fallen schon bei Ferrari, Renault und McLaren die Hüllen.

Die Scuderia macht am 11. Februar in Maranello den Anfang, Tags darauf zieht Renault in Paris nach, bevor die Formel-1-Welt am 13. Februar nach Woking blickt, wo der neue McLaren präsentiert wird. Die restlichen Präsentationstermine sind noch nicht bekannt.

DER FORMEL-1-KALENDER 2020

Präsentationen

11. Februar: Ferrari (Maranello)

12. Februar: Renault (Paris)

13. Februar: McLaren (Woking)

14. Februar: AlphaTauri (Salzburg), Mercedes (Silverstone)

Wintertests

19.–21. Februar: Montmeló, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

26.–28. Februar: Montmeló, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

Rennen

15. März: Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

22. März: Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

5. April: Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

19. April: Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

3. Mai: Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

10. Mai: Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

24. Mai: Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC

7. Juni Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

5. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

2. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

6. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE