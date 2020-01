Formel 1

F1-Gerücht: Lewis Hamilton verlängert bis 2022

Nachdem bereits Ferrari-Talent Charles Leclerc und Red Bull Racing-Star Max Verstappen ihre in diesem Jahr auslaufenden Verträge verlängert haben, erwarten die GP-Experten auch von Lewis Hamilton bald eine Unterschrift.

Die Formel-1-Gerüchteküche brodelte, als die italienischen Medien verkündeten, dass sich Mercedes-Star Lewis Hamilton mit Ferrari-Präsident John Elkann unterhalten habe. Viele träumten bereits von einem Wechsel des sechsmaligen Weltmeisters, doch die Aufregung verebbte allmählich, als klar wurde, dass Ferrari-Talent Charles Leclerc beim ältesten GP-Rennstall der Welt an Bord bleiben wird. Der Monegasse verlängerte seinen Vertrag mit der Scuderia kurz vor Weihnachten bis einschliesslich 2024.

Als dann wenige Tage nach dem Jahreswechsel Max Verstappen und Red Bull Racing nachzogen und die Verlängerung des Abkommens zwischen dem Team aus Milton Keynes und dem schnellen Niederländer bis und mit 2023 bestätigten, war für viele klar: Auch Lewis Hamilton würde seinem bisherigen Brötchengeber treu bleiben und sich mit dem Mercedes-Team auf eine Verlängerung der äusserst erfolgreichen Zusammenarbeit einigen.

Aus Italien ist denn auch zu hören, dass die Gespräche zwischen Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff und dem sechsfachen Champion bereits weit fortgeschritten sind. Die Gazzetta dello Sport meldet, dass dabei eine kürzere Dauer im Raum stehe als bei den jungen Spitzenkandidaten.

Der 84-fache GP-Sieger soll sich demnach bis Ende 2022 an die Sternmarke binden – für ein Jahresgehalt, das in der Gegend von 45 Millionen Euro plus Bonuszahlungen liegen soll. Diese Zahl ist – wie alle Gehaltsangaben – mit Vorsicht zu geniessen.

Die meisten Beobachter gehen mittlerweile davon aus, dass Lewis weiterhin im Silberpfeil um WM-Punkte und Titel kämpfen wird. Der 35-jährige Brite war in seiner bisherigen GP-Karriere immer in einem Mercedes-befeuerten Renner unterwegs und betonte immer wieder, wie wohl er sich in der Mannschaft aus Brixworth und Brackley fühle.