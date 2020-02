Formel 1

Sebastian Vettel (Ferrari): «So hungrig wie immer»

​Ferrari-Star Sebastian Vettel spricht am Circuit de Barcelona-Catalunya über den diesjährigen Ferrari SF1000 und seine Entschlossenheit, um Rennsiege zu kämpfen: «Ich bin so hungrig wie immer.»

Beim Thema Ferrari scheiden sich die Geister. Die Tifosi sind nach der ersten Testwoche verunsichert: Hat der berühmteste Rennstall der Welt erneut kein WM-siegfähiges Auto gebaut, oder haben die Italiener schlicht nie das wahre Potenzial aufgedeckt? Mit grosser Wahrscheinlichkeit liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ferrari ist in der ersten Woche in Sachen Reifen und Spritmenge sehr konservativ unterwegs gewesen, gleichzeitig finden wir niemanden im Fahrerlager, der behaupten würde, der neue Ferrari werde alles in Grund und Boden fahren.

Was sagt Sebastian Vettel nach seinem ersten halben Arbeitstag in der zweiten Woche? Der Heppenheimer am Mittwochnachmittag am Circuit de Barcelona-Catalunya: «Auf alle Fälle fühle ich mich besser als vor einer Woche, da spürte ich noch die Nachwirkungen einer Erkältung. Der neue Wagen ist vor allem in den Kurven besser. Das Auto ist ohne Zweifel ein Fortschritt, vor allem in den schnellen Kurven 3 und 9, da spürst du das Plus an Abtrieb deutlich, aber auch anderswo.»

«Wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass wir das schnellste Auto bauen können. Das Know-how dazu ist da. Was noch fehlt, das ist, dieses Wissen in ein konstant siegfähiges Auto umzusetzen. Wir liegen nicht massiv hinten, wir müssen Details verbessern, die dann in der Gesamtheit eine grosse Auswirkung haben.»

«Wir wollten grundsätzlich in den Kurven zulegen. Es ist klar, dass die dafür gewisse Kompromisse auf den Geraden eingehen musst. Wir glauben, wir sind auf dem richtigen Weg. Wo uns das hinbringt, wird sich an den ersten paar Rennwochenenden zeigen.»



Klar kommt auch die Zukunft von Seb zur Sprache, der Vertrag mit Ferrari läuft Ende 2020 aus. «Aber daran denke ich nicht. Vor drei Jahren war ich auch ohne Vertrag für die folgende Saison. Mein Denken kreist nicht um ein neues Abkommen, sondern um Lösungen, den Wagen schneller zu machen.»



«Ich liebe das Fahren noch immer, die modernen Autos sind die schnellsten, die es in der Formel 1 je gegeben hat. Leider sind sie auch ein wenig schwer. Meine Begeisterung für den Sport ist so gross wie immer. Ich spürte das auch am Gefühl, als ich vor einer Woche erstmals wieder in den GP-Renner eingestiegen bin. Aber als Racer willst du nicht nur fahren, du willst natürlich gewinnen. Das tun wir gegenwärtig zu wenig, und die Entschlossenheit ist da, dies zusammen mit Ferrari besser zu machen, mein Erfolgsdurst ist nicht gestillt.»



Auf die Frage, ob es keine Rolle gespielt habe, dass Charles Leclerc einen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet hat (bis 2024), sagt Vettel: «Das ist nicht so wichtig, denn Charles steht an einem völlig anderen Punkt in seiner Karriere. Für meine Zukunft spielt das eine untergeordnete Rolle.»



Vettel ist für Ferrari-Teamchef Mattia Binotto erste Option für 2021, aber ist Ferrari für Seb erste Option? «Ja, dieses Gefühl ist gegenseitig. Aber im Mittelpunkt steht die Arbeit am 2020er Auto. Wir haben noch genug Zeit, um uns in Ruhe über ein Abkommen für die nächsten Jahr zu kümmern.»





