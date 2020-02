Formel 1

Ferrari: Ursache für den Motorschaden ist gefunden!

​Ferrari scheint derzeit nur dritte Kraft zu sein, hinter Mercedes und Red Bull Racing. Ferrari erklärt das Motorproblem der ersten Woche und sagt, wie Vettel und Leclerc beim zweiten Test antreten.

Der Verlierer der ersten Testwoche heisst Ferrari. Die Autos wirkten nicht besonders schnell, ein Motordefekt hat die Laune bei den Italienern nicht verbessert. Mattia Binotto beteuert, dass man die Zeitenliste nicht für bare Münze nehmen sollte. Und Sebastian Vettel macht den Tifosi Mut, Ferrari sei auf dem richtigen Weg. Hier nochmals die Laufleistung von Fahrern und Teams in Testwoche 1.

Teamchef Mattia Binotto meinte: «Zunächst geht es darum, in Ruhe das Auto zu verstehen, das wir hier auf der Strecke haben. Erst dann werden wir anfangen, das Potenzial zu ergründen.»



Einige Insider sind davon überzeugt, dass Ferrari bislang in Sachen Motorleistung eher konservativ unterwegs war. Das erklärt aber nicht ein Schwächeln in langsamen Passagen. Die bange Frage: Hat die Konkurrenz in Sachen Abtrieb mehr Fortschritt erreicht als Ferrari?



Vielleicht erhalten wir in wenigen Tagen mehr Antworten, wenn Sebastian Vettel und Charles Leclerc dem Ferrari SF1000 etwas intensiver die Sporen geben.



Inzwischen gibt Ferrari Entwarnung, was den Motorschaden angeht: Es handelt sich nicht um ein konstruktives Problem, sondern eine Unregelmässigkeit im Schmiersystem. Der Motor an sich ist also gesund. Es wurden bereits Gegenmassnahmen ergriffen, um einen solchen Schaden in der zweiten Testwoche zu verhindern.



Ferrari hat bestätigt, wie in Katalonien gefahren wird: Am ersten Tag (Mittwoch, 26. Februar) steigt am Morgen Sebastian Vettel ein, am Nachmittag übernimmt der Monegasse Leclerc.



Am Donnerstag hat Vettel den Wagen ganz für sich, am Freitag ist dann die Reihe an Charles, der die Testarbeit abschliesst.





Wintertest 1 in Barcelona (19.–21. Februar 2020)

MI = Mittwoch 19.2., DO = Donnerstag 20.2., FR = Freitag 21.2.



Pirelli-Reifen von C1 (hart) bis C5 (extraweich)