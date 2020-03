Formel 1

Mattia Binotto, Ferrari: Bald Konzentration auf 2021?

​Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hat in Spanien zugegeben: «Wir haben nicht das schnellste Auto.» Wird die Entwicklung des 2020er Renners frühzeitig abgebrochen, um alle Kräfte auf 2021 zu bündeln?

Mattia Binotto redet nichts schön: «Unsere Rivalen sind schneller», hat der 50jährige Italiener zum Schluss der Formel-1-Wintertests zugegeben, sagt aber auch: «Wir befinden uns erst am Anfang einer langen Saison, es bleibt uns Zeit, um zu reagieren und die Probleme anzugehen. Insgesamt hat sich die Standfestigkeit verbessert, was sicherlich eines unserer Hauptziele in diesem Winter war. Zumindest in dieser Hinsicht sieht es positiv aus.»

«Mit der Leistungsfähigkeit kann ich nicht zufrieden sein. Wir haben unser geplantes Programm abgespult und ein gutes Verständnis vom Auto bekommen, indem wir genügend Kilometer abgespult haben. Dem Test selbst gebe ich eine Acht, bei der Performance ist es eine Sechs.»

Die logische Frage muss sein: Wie reagiert Ferrari, wenn die Italiener merken, dass der Abstand zu Mercedes und Red Bull Racing-Honda zu gross ist, um den WM-Titel zu gewinnen? Führt die verstärkte Entwicklung, um 2020 aufzuholen, nicht zwangsläufig dazu, dass es an Ressourcen für 2021 mangelt, wenn für die neue Formel 1 ein konzeptionell anderes Auto gebaut werden muss?

Binotto in Katalonien: «Das ist eine berechtigte Frage. Wir werden uns die Frage stellen müssen, wo hier der vernünftige Kompromiss liegen muss. Zu Beginn der Saison werden wir sicher mit Volldampf für 2020 entwickeln. Wir werden den Wagen besser verstehen und dabei lernen, wo wir zulegen müssen. Klar hoffen wir, dass uns das schnell gelingt.»



«Aber es stimmt schon – wenn wir nach wenigen Rennen merken, dass der Abstand zur Spitze zu gross ist, dann könnten wir durchaus ein anderes Vorgehen in Betracht ziehen.»



Will heissen: Entwicklungs-Stopp für 2020, volle Konzentration aufs Auto für 2021.





Formel-1-Wintertests 2020

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W11, 1:15,732, Fr21 C5

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:16,269, Fr28 C4

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault RS20, 1:16,276, Fr28 C5

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF1000, 1:16,360, Fr28 C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W11, 1:16,410, Fr28 C5

6. Esteban Ocon (F), Renault RS20, 1:16,433, Fr28 C5

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point RP20-Mercedes, 1:16,634, Fr28 C5

8. Carlos Sainz (E), McLaren MCL35-Renault, 1:16,820, Fr28 C4

9. Sebastian Vettel (D), Ferrari SF1000, 1:16,841, Do27 C5

10. George Russell (GB), Williams FW43-Mercedes, 1:16,871, Fr28 C5

11. Daniil Kvyat (RU), AlphaTauri AT01-Honda, 1:16,914, Fr28 C4

12. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:16,942, Do27 C5

13. Romain Grosjean (F), Haas VF-20-Ferrari, 1:17,037, Fr28 C4

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT01-Honda, 1:17,066, Do27 C5

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,091, Do20 C5

16. Lance Stroll (CDN), Racing Point RP20-Mercedes, 1:17,118, Do27 C3

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43-Mercedes, 1:17,313, Do27 C5

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo-Sauber C39-Ferrari, 1:17,469, Fr21 C5

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-20-Ferrari, 1:17,495, Fr28 C4

20. Alex Albon (T), Red Bull Racing RB16-Honda, 1:17,550, Mi26 C2

21. Lando Norris (GB), McLaren MCL35-Renault, 1:17,573, Do27 C3



Reifenmischungen von Pirelli: C1 (hart) bis C5 (extraweich)



Mi19 = Mittwoch, 19. Februar

Do20 = Donnerstag, 20. Februar

Fr21 = Freitag, 21. Februar

Mi26 = Mittwoch, 26. Februar

Do27 = Donnerstag, 27. Februar

Fr28 = Freitag, 28. Februar





Rennen 2020

15. März: Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

22. März: Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

5. April: Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

3. Mai: Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

10. Mai: Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

24. Mai: Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC

7. Juni Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

5. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

2. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

6. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE

Ohne neuen Termin: Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH