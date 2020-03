Formel 1

Coronavirus: Wie schlimm ist es in den GP-Ländern?

​Keiner weiss, was punkto Ausbreitung des Coronavirus noch alles auf uns zukommt. Wir haben zusammengestellt, wie sich die Lage in jenen Ländern präsentiert, in welchen Formel-1-WM-Läufe stattfinden.

Die Lungenkrankheit Covid-19 (steht für: corona virus desease 2019) befällt immer mehr Menschen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat das Risiko der weltweiten Verbreitung auf «sehr hoch» eingestuft. Ausserhalb von China bleiben die grössen Infektionsherde Südkorea, Italien und der Iran. Weltweit haben sich mehr als 95.000 Menschen mit dem Virus angesteckt, mehr als 3200 haben ihr Leben verloren. Mehr als 51.400 gelten inzwischen als geheilt.

Mit der Krankheit ist viel Verunsicherung gekommen. Am 4. März sagt Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, er werde alle Falschinformationen und Verschwörungstheorien über das Coronavirus auf seinem Netzwerk entfernen lassen und strikte den Richtlinien der WHO folgen. Das Vorgehen von Zuckerberg ist ungewöhnlich: Normalweise will Facebook nicht darüber entscheiden, welche Inhalte richtig oder falsch sind.

Auf der ganzen Welt werden unzählige Veranstaltungen verschoben oder gleich abgesagt. In Italien sollen alle Schulen geschlossen werden, um die weitere Verbreitung zu verlangsamen.

Aus Sicht der Formel 1 geben die Organisatoren des WM-Auftakts in Melbourne weiter grünes Licht. Fraglich bleibt, ob und wie es dann weitergeht: Denn Bahrain und Vietnam haben strenge Einreisebeschränkungen erlassen für Menschen aus Ländern, wo das Coronavirus besonders verbreitet ist. Niemand kann vorhersagen, wie sich die Krankheit darüber hinaus auf Rennen auswirken wird, und all dies im Jubeljahr der Königsklasse, 70 Jahre Formel 1.

Die Lage in den 82 Ländern, in welchen Fälle von Coronavirus-Erkrankungen nachgewiesen sind, bleibt unübersichtlich, alleine deshalb, weil sich die Situation ständig ändert. Die Webpage Worldometer versucht, die Übersicht halbwegs zu behalten. Diese internationale Mannschaft aus Entwicklern, Forschern und Freiwilligen trägt Zahlen aus der ganzen Welt zusammen und versucht damit, die jüngsten Zahlen zu zeigen. Worldometer arbeitet unabhängig von Politik und Wirtschaft, dafür eng mit renommierten Organisationen für Statistik zusammen.



Wir wollten punkto Coronavirus wissen, wie es in jenen Ländern aussieht, in welchen für 2020 Formel-1-Rennen geplant sind. Hier eine Übersicht, Stand 4. März, 19.30 Uhr.



Australien

15. März: Melbourne, Albert Park Circuit

50 Erkrankungen, 2 Todesfälle



Bahrain

22. März: Sakhir, Bahrain International Circuit

52 Erkrankungen



Vietnam

5. April: Hanoi, Street Circuit Hanoi

16 Erkrankungen



Niederlande

3. Mai: Zandvoort, Circuit Park Zandvoort

38 Erkrankungen



Spanien

10. Mai: Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

222 Erkrankungen, 1 Todesfall



Monaco

24. Mai: Monte Carlo, Circuit de Monaco

1 Erkrankung



Aserbaidschan

7. Juni Baku City Circuit

3 Erkrankungen



Kanada

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve

33 Erkrankungen



Frankreich

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard

257 Erkrankungen, 4 Todesfälle



Österreich

5. Juli: Spielberg, Red Bull Ring

29 Erkrankungen



Grossbritannien

19. Juli: Silverstone Circuit

85 Erkrankungen



Ungarn

2. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring

keine Erkrankungen



Belgien

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps

23 Erkrankungen



Italien

6. September: Monza, Autodromo Nazionale

3089 Erkrankungen, 107 Todesfälle



Singapur

20. September: Marina Bay Street Circuit

110 Erkrankungen



Russland

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom

3 Erkrankungen



Japan

11. Oktober: Suzuka Circuit

331 Erkrankungen, 6 Todesfälle



USA

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas

137 Erkrankungen, 9 Todesfälle



Mexiko

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez

6 Erkrankungen



Brasilien

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

2 Erkrankungen



Vereinigte Arabische Emirate

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit

27 Erkrankungen



China

Ohne Termin: Shanghai International Circuit

80.282 Erkrankungen, 2981 Todesfälle