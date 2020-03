Formel 1

Ferrari-Junior Mick Schumacher: Rang 4 in Bahrain

​Die Formel 2 testet auf dem Bahrain International Circuit. Formel-3-Europameister Mick Schumacher (20) hat die viertschnellste Zeit erzielt. Schnellster ist Red-Bull-Zögling und F2-Neuling Jehan Daruvala.

Die Formel-2-Fahrer weilen derzeit in Arabien: Auf dem Bahrain International Circuit wird drei Tag lang getestet. Das Material wird anschliessend im Inselstaat bleiben, denn am 21. und 22. März finden dort die ersten beiden Saisonrennen statt, wie gewohnt mit einem Hauptrennen am Samstag und einem Spritlauf am Sonntag. Geplant sind zwölf Rennwochenenden. Die Formel-2-Renner sind der Formel 1 in einem Punkt voraus – sie rollen schon 2020 auf Niederquerschnittreifen.

Bislang schnellster Mann in der Wüste von Sakhir: Der Inder Jehan Daruvala (Formel-3-Gesamtdritter 2019). Der Red-Bull-Junior war einen Hauch flotter unterwegs als Renault-Zögling Guanyu Zhou. Auf Rang 3 ein weiterer Neuling, ebenfalls aus der Formel 3 kommend, Pedro Piquet, Sohn des dreifachen Formel-1-Champions Nelson Piquet.

Ferrari-Junior Mick Schumacher hat mit Prema die viertbeste Zeit erzielt. Im zweiten Formel-2-Jahr sagt der Deutsche klipp und klar: «Mein Ziel ist es, mit den Besten mitzuhalten, wenn nicht an der Spitze zu fahren.»

Gegenwehr wird es aus dem eigenen Team geben: von seinem Nachfolger als Formel-3-Champion, Robert Shwartzman. Der Russe hat in Bahrain die zehntschnellste Zeit erzielt. Zwischen Mick und Robert beträgt der Abstand knapp vier Zehntelsekunden, die Leistungsdichte in der Formel 2 ist hoch.



ART-Notnagel Sergey Sirotkin (für den auf Teneriffa in Quarantäne festsitzenden Dänen Christian Lundgaard) ist Fünftschnellster, vor dem Briten Jack Aitken, Callum Ilott (ebenfalls aus dem Ferrari-Nachwuchsprogramm), Honda-Junior Nobuharu Matsushita sowie F2-Rookie Felipe Drugovich aus Brasilien.



Zhou, Piquet und Schumacher fuhren alle ihre schnellsten Zeiten in der letzten Runde, das zeigt, wie sich der Bahrain International Circuit ständig entwickelt, wenn mehr Gummi auf die Bahn kommt. Es ist damit zu rechnen, dass die Zeiten weiter purzeln. Der Formel-2-Test geht Dienstagnacht zu Ende.





Bahrain-Test

1. Jehan Daruvala (IND), Carlin, 1:41,260

2. Guanyu Zhou (RCH), Uni-Virtuosi, 1:41,377

3. Pedro Piquet (BR), Charouz Racing System, 1:41,491

4. Mick Schumacher (D), Prema Racing, 1:41,531

5. Sergey Sirotkin (RU), ART Grand Prix, 1:41,602

6. Jack Aitken (GB), Campos Racing, 1:41,706

7. Callum Ilott (GB), UNI-Virtuosi, 1:41,758

8. Nobuharu Matsushita (J), MP Motorsport, 1:41,784

9. Felipe Drugovich (BR), MP Motorsport, 1:41,807

10. Robert Shwartzman (RU), Prema Racing, 1:41,972

11. Dan Ticktum (GB), DAMS, 1:41,976

12. Sena Gelael (RI), DAMS, 1:42,069

13. Marcus Armstrong (NZ), ART Grand Prix, 1:42,098

14. Luca Ghiotto (I), Hitech Grand Prix, 1:42,156

15. Roy Nissany (IL), Trident, 1:42,355

16. Yuki Tsunoda (J), Carlin, 1:42,393

17. Nikita Mazepin (RU), Hitech Grand Prix, 1:42,557

18. Louis Delétraz (CH), Charouz Racing System, 1:42,559

19. Marino Sato (J), Trident, 1:43,496

20. Guilherme Samaia (BR), Campos Racing, 1:44,039

21. Artem Markelov (RU), BWT HWA Racelab, 1:46,872

22. Giuliano Alesi (F), BWT HWA Racelab, 1:46,873





Die Formel-2-Saison 2020

21./22. März: Sakhir (BAH)

2./3. Mai: Zandvoort (NL)

9./10. Mai: Barcelona (E)

22./23. Mai: Monte Carlo (MC)

6./7. Juni: Baku (AZ)

4./5. Juli: Spielberg (A)

18./19. Juli: Silverstone (GB)

1./2. August: Budapest (HU)

29./30. August: Spa-Francorchamps (B)

5./6. September: Monza (I)

26./27. September: Sotschi (RU)

28./29. November: Abu Dhabi (UAE)