Red Bull Ring: Boxenstopp für die Rennstrecke

​Viele Veranstaltungen und Sportanlässe können derzeit nicht stattfinden, im internationalen Motorsport dreht sich kaum ein Rad. Natürlich legt auch der Red Bull Ring bei Spielberg einen Boxenstopp ein.

Aufgrund der aktuellen Situation rund um den Virus SARS-CoV-2 und zum Schutz der Gesundheit von Kunden und Mitarbeitern legt auch der Red Bull Ring einen Boxenstopp ein. Davon betroffen sind der Rennstreckenbetrieb, die Fahr-Erlebnisse On- und Offroad, der Fanshop, Besichtigungen sowie der Hotel- und Gastronomiebetrieb.

Sollte ein Fahrerlebnis aufgrund der Verordnungen und Gesetze der Bundesregierung nicht stattfinden können, werden die Teilnehmer so früh als möglich kontaktiert. Sämtliche Buchungen für Fahrerlebnisse behalten ihre Gültigkeit. Das Team ist stets bemüht, den bestmöglichen Ersatztermin zu finden. Bei Fragen zu Fahrerlebnissen kontaktieren Sie bitte fahrerlebnisse@projekt-spielberg.com oder +43 3577 202-27031 / +43 3577 202-27036.

Derzeit läuft die Planung für die reguläre Durchführung der Grossveranstaltungen auf dem Red Bull Ring. Sämtliche Entwicklungen werden sehr genau beobachtet, die Verantwortlichen stehen in engem Austausch mit den offiziellen Behörden und setzen alle nötigen Massnahmen um. Die behördlichen Vorgaben in Zusammenhang mit dem Coronavirus werden überaus ernst genommen. Sämtliche Grossveranstaltungen am Red Bull Ring sind davon nach aktuellem Stand nicht betroffen und finden weiterhin wie geplant statt.

Die IDM – Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft – hat ihren Saisonstart am Red Bull Ring, der von 22. bis 24. Mai 2020 geplant war, abgesagt.



Im Falle einer behördlich-rechtlich bedingten Verschiebung oder Absage einer Veranstaltung der Projekt Spielberg GmbH & Co KG behalten die jeweiligen Tickets für einen Ersatztermin ihre volle Gültigkeit oder werden entsprechende Ticketerlöse, gemäss den gesetzlich gültigen Bestimmungen, rückerstattet.



Die öffentlichen Wege am Areal sind grundsätzlich betretbar. Bitte beachten Sie jedoch ausnahmslos die Einschränkungen und Vorgaben der Behörden! Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.sozialministerium.at.



Derzeit gelten die behördlichen Ausgangsbeschränkungen bis zum 13. April 2020, 12 Uhr. Sobald diese aufgehoben sind, wird die Endurostrecke ihren Betrieb wieder aufnehmen.



Für allgemeine Anfragen zum Red Bull Ring wenden Sie sich bitte an information@projekt-spielberg.com oder +43 3577 202.





Der gegenwärtige Formel-1-Kalender 2020

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

05. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

02. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

06. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE



Ohne neuen Termin

Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ



Abgesagt

Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC





Das ursprüngliche WM-Programm

15. März: Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

22. März: Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

5. April: Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

19. April: Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

3. Mai: Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

10. Mai: Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

24. Mai: Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC

7. Juni Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

5. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

2. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

6. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE