Leclerc: Es wird schwer, den Schalter umzulegen

Charles Leclerc mischt in der Coronakrise die virtuelle Motorsport-Szene auf. Eine gute Möglichkeit, am Ball zu bleiben. Probleme erwartet er trotzdem.

Viele Motorsportler bestätigen: In der Coronakrise sind sie so fit wie nie, trainieren ausgiebig und intensiv. Körperlich ist eine Rückkehr in das Rennauto also überhaupt kein Problem.

Anders sieht es mental aus. Denn auch die beste Simulation kann den Ernstfall nicht nachstellen. Das, was es ebnötigt, um sich zu fokussieren, in den Tunnel zu kommen. Sim-Racing kann aber zumindest helfen, sagt Charles Leclerc.

«In Zeiten, in denen nicht viel passiert, besonders konzentriert zu bleiben und für die Formel 1 zu trainieren, ist schwierig. Aber ich denke, dass das Sim-Racing mir hilft, mich auf das Ziel zu konzentrieren und mich daran zu erinnern, dass ich darauf warte, wieder ins Auto zu steigen. Wir haben den Wettbewerb immer noch im Blick, indem wir Rennen online fahren, und es hilft uns, diese seltsamen Zeiten zu überstehen», sagte der Ferrari-Star.

Er betont: «Das Verhalten des Autos wird niemals das gleiche sein wie beim echten, weil wir keine G-Kräfte haben und das Auto sich immer ein bisschen anders anfühlt, aber am Ende hilft es. Am Ende kann ich täglich meine Reflexe trainieren. Das Auto unterscheidet sich vom echten, aber es ist das Beste, was ich im Moment haben kann.»

Wie schwer ist es, sich mental wieder umzustellen, den Schalter umzulegen?

«Es wird schwierig. Die Einstellung und exakt die ‚Zone‘ zu finden, in der man sich befinden muss, bevor man ins Auto steigt: Das ist etwas, das man jedes Mal verbessert, wenn man es macht. Und wenn man es lange nicht macht, ist es schwierig, in diesen Zustand zurückzukehren. Also ja, es wird schwierig, aber ich versuche, es zu trainieren, mich in die Situation zu versetzen.»